XI Memoriał Jona Lorda: Muzycy Rainbow na jedynym koncercie w Polsce

W tym roku mija 10 lat od śmierci Jona Lorda, współzałożyciela legendarnego zespołu Deep Purple, a także jednego z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych hammondzistów w historii muzyki rockowej. Inicjatywa mająca na celu upamiętnienie Jona również w tym roku obchodzi swoje 10-cio lecie. Made in Warsaw – Memoriał Jona Lorda rozrósł się w tym czasie do zespołu, który koncertuje w całej Polsce, zarówno na scenach klubowych jak i plenerowych, a nawet doczekał się autorskiego utworu.

Już 14 października odbędzie się kolejne spotkanie z muzyką Deep Purple, Rainbow oraz Whitesnake, Jak zwykle na Memoriale pojawią się goście specjalni – polscy wokaliści i instrumentaliści rockowi, jak zwykle w setliście oprócz klasyków pojawią się niespodzianki. Co jednak odróżnia tegoroczną edycję, to zapowiedź pojawienia się dwóch osób bezpośrednio związanych z zespołem Rainbow.

Pierwszą jest doskonale znany miłośnikom hard-rocka Doogie White – wokalista, który współpracował z Ritchiem Blackmorem w latach 1995-1997 i nagrał ostatnią studyjną płytę pod szyldem Rainbow – Stranger in us all. A oprócz tego śpiewał m.in. w Michael Schenker Group, zespole Yngwie Malmsteena, a ostatnio także Alcatrazz.

Na wydarzeniu pojawi się również muzyk, którego nie było jeszcze w Polsce, a który odpowiedzialny jest m.in. za jedną z najsłynniejszych klawiszowych „introdukcji” w historii (Tarot Woman) oraz pozostałe partie klawiszowe na jednej z najlepszych płyt w historii hard rocka, czyli „Rising” Rainbow – Tony Carey.

Na scenie Terminalu Kultury Gocław pojawią się oczywiście polscy artyści: Jacek Krzaklewski, gitarowa podpora Perfectu, wokalista Turbo Tomek Struszczyk, Ula Fryzka - wokalistka projektu Styczyński & Fryzka oraz Sierściu z 4Szmerów i Piotr Brzychcy z Kruka. Nad całością czuwać będzie jak zwykle zespół Made in Warsaw, czyli czołowy tribute band Deep Purple w Polsce.

Potwierdzeni goście specjalni:

Doogie White (ex-Rainbow)

Tony Carey (ex-Rainbow)

Ula Fryzka

Jacek Krzaklewski (ex-Perfect)

Sierściu (4Szmery)

Piotr Brzychcy (Kruk)

Tomek Struszczyk (Turbo)

14.10.2022

godzina 20:00

Warszawa, Terminal Kultury Gocław

Jana Nowaka Jeziorańskiego 24

Bilety w przedsprzedaży są dostępne na Kupbilecik.pl, goout.pl. Na koncert dostępna będzie wyłącznie limitowana pula 300 biletów