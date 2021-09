XII edycja Summer Dying Loud już 11 września!

Przed nami najgłośniejsza impreza muzyczna w województwie łódzkim i jedna z niewielu pozostałych w Polsce w tym roku, która przetrwała w pandemicznych realiach. Tegoroczny Summer Dying Loud musiał jednak przejść zupełną metamorfozę by można go było przeprowadzić. Przede wszystkim uległa zmianie formuła z trzy do jednodniowej, a międzynarodowy skład zespołów zastąpiono wyłącznie polskimi składami. Wprowadzono też ograniczenia ilości sprzedawanych biletów tak, by sprostać reżimowi sanitarnemu.

Nie ma jednak mowy o obniżeniu lotów, czy ograniczeniu jakości tego co na scenie oraz tego co poza nią. Polska muzyka alternatywna z kręgu mocnych brzmień to nierzadko uznane marki, które z powodzeniem wypełniają sale koncertowe na całym świecie.

Summer Dying Loud 2021 - kto zagra?

W tym roku do współpracy zaproszono zespoły: Mgła, Azarath, Me And That Man, In Twilight's Embrace, The Stubs, Varmia, Death Denied, Taraban oraz Backhand Slap. Obeznani w polskim rynku muzycznym od razu zauważą pewną analogię do poprzednich edycji Summer Dying Loud, a mianowicie dużą różnorodność stylistyczną prezentowanego lineupu.

Obok ekstremalnego Azarath pojawia się country bluesowe Me And That Man – czyli poboczny projekt wokalisty Behemoth, Adama Darskiego oraz Johna Portera i przyjaciół. Przy black metalowej Mgle na tej samej scenie pojawi się garażowy rock'n'roll w wykonaniu The Stubs, a przy psychodelicznym rocku Taraban bezkompromisowy hardcore punk w postaci zespołu Backhand Slap.

Fani wielokrotnie podkreślali, że to właśnie te nieoczywiste zestawienia i tworzący się dzięki temu klimat zrozumienia i szacunku do innych gustów muzycznych są dużym atutem festiwalu.

Reasumując, 11 września na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim zagra dziewięć zespołów. Bilety są cały czas w sprzedaży za pośrednictwem strony ebilet.pl/summerdyingloud. Wszystkie bilety przy wejściu będą wymieniane na materiałowe opaski uprawniające do swobodnego poruszania się po terenie festiwalu. Każdy chętny otrzyma też pamiątkowy bilet kolekcjonerski, a dla pierwszych pięćset osób czekają bezpłatne plakaty festiwalowe. Dla naszych gości wydzieliliśmy parkingi wewnętrzne oraz pole namiotowe, jeśli ktoś postanowi przenocować na terenie do niedzieli. Nie zabraknie festiwalowych gadżetów oraz stoisk producentów i dystrybutorów muzycznych. Strefa gastronomiczna będzie tradycyjnie dość rozbudowana, by zaspokoić różne podniebienia.

Po więcej informacji zapraszamy na facebook.com/SummerDyingLoud oraz na www.summerdyingloud.pl

Do zobaczenia już 11 września w Aleksandrowie Łódzkim!