Krzysztof Zalewski dołącza do składu Kazimiernikejszyn 2022. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych artystów polskiej sceny muzycznej wystąpi w kazimierskim Kamieniołomie w czwartek, 14 lipca. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 13 - 17 lipca. Dotychczasowy line-up wydarzenia zasilili: Daria Zawiałow, Majka Jeżowska Band, Mrozu, Ørganek, Ralph Kaminski, Rat Kru oraz T.Love.

Zalewski kolejną gwiazdą festiwalu Kazimiernikejszyn 2022

Krzysztof Zalewski wydał debiutancką płytę zaraz po wygranej „Idola" w 2004 i po jakimś czasie słuch po nim zaginął – ale to nie znaczy, że zrezygnował z muzyki. Terminował u Nosowskiej i w Heyu, grał w Muchach i Japoto, występował z Brodką, a nawet zagrał w filmie. Uzbrojony w te doświadczenia Zalewski zadebiutował ponownie, albumem „Zelig". To wyzwanie rzucone dzisiejszej muzyce popularnej: 10 rockowych piosenek, ambitnych i chwytliwych zarazem. Tą płytą zaistniał w świecie muzyki alternatywnej i zagrał setki koncertów w całej Polsce.

Rok 2016 to nowa odsłona - płyta „Złoto" - najbardziej osobista, a zarazem najbardziej przystępna i przebojowa płyta Krzysztofa Zalewskiego. Płyta ta otworzyła mu drogę do udziału w najciekawszych projektach dziejących się na polskim rynku muzycznym - jak np. Męskie Granie. To dla tego projektu Zalewski napisał utwór „Początek", który w bardzo szybkim tempie osiągnął ponad 100 milionów wyświetleń. Kolejny singiel „Kurier", który powstał do filmu Władysława Pasikowskiego również okazał się dużym przebojem. W roku 2017 z inicjatywy festiwalu w Jarocinie powstał projekt oraz album „Zalewski śpiewa Niemena".

Rok 2020 przyniósł kolejny autorski album pt. „ Zabawa". Promując album "Zabawa" Zalewski zagrał w ubiegłym roku ponad 100 koncertów, ale znalazł też czas żeby zagrać w filmie o Kalinie Jędrusik w obrazie w reż. Katarzyny Klimkiewicz „Bo we mnie jest seks"

W roku 2021 Krzysztof Zalewski dołączył do grona artystów zaproszonych do udziału w formacie MTV Unplugged. Pod tym szyldem zarejestrowano wiele legendarnych koncertów – ze słynnym występem Nirvany na czele. MTV Unplugged Zalewskiego to występ w stu procentach akustyczny. W jego przypadku brak prądu jeszcze bardziej uwypuklił znakomite aranżacje utworów. Brzmienie dopełnia nieobecna wcześniej na koncertach Zalewskiego bardzo efektowna sekcja dęta, chórek oraz goście specjalni.

IX edycja festiwalu Kazimiernikejszyn odbędzie się w dniach 13 - 17 lipca 2022. Karnety dostępne w sprzedaży na www.kazimiernikejszyn.pl oraz www.ticketclub.pl.