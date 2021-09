Zespół Kolory wydał debiutancki album "Chcieliśmy tylko coś poczuć"

“Chcieliśmy tylko coś poczuć” - tak brzmi tytuł debiutanckiej płyty grupy Kolory, która ukazała się 8 września 2021. Zespół Kolory, w skład którego wchodzą Sebastian Szuła, Igor Talarczyk, Dawid Kret, Michał Nowaczyk i Wojtek Kempka, w swojej twórczości stawia na indie rockowe brzmienia. Grupa może się pochwalić występami na takich festiwalach jak Enea Spring Break, Opener Festival, AlterFest czy Przystanek Woodstock (teraz Pol'and'Rock Festival).

Formacja od 2019 roku współpracuje z powstałym z inicjatywy wytwórni Kayax projektem My Name Is New. W jego ramach zespół wydał m.in. takie single jak “Oswój mnie”, “Planetarium” czy “Butelka”, a także zaprezentowane w tym roku “Będzie ci dobrze”, “Szorty” i “Poziomki”. Teraz Kolory prezentują swoim fanom swój pierwszy, pełnowymiarowy album muzyczny.

Tak o swoim pierwszym krążku opowiadają członkowie grupy:

Nasza debiutancka płyta to zbiór opowieści o przygodach i refleksjach, które przytrafiały się nam na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Otoczyliśmy je muzyką pełną zwrotów akcji, dopracowanymi aranżami i pełnymi emocji melodiami. Nasze teksty zazwyczaj są bezpośrednie, ale często posiadają drugie dno. Przez zmiany w zespole brzmienie ewoluowało w surowszą stronę. Jesteśmy z tej płyty dumni i mamy nadzieję, że spodoba się ona także naszym słuchaczom.

Wraz z premierą albumu “Chcieliśmy tylko coś poczuć” światło dzienne ujrzał także klimatyczny klip do piosenki “Odpowiedzi”. Zawiera ona w sobie refleksję nad egzystencjalnymi rozważaniami o wartościach, sensie tego szalonego świata i oddechu, którego nam wszystkim potrzeba.

Płyta “Chcieliśmy tylko coś poczuć” w wersji fizycznej jest dostępna na stronie www.sklepzmuzyka.pl. Cyfrowo wydawnictwa można posłuchać na wszystkich najważniejszych platformach streamingowych.