Dropkick Murphys zagra koncert w Warszawie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Dropkick Murphys zagra w Warszawie już 30 stycznia wraz z Pennywise, The Rumjacks oraz Jesse Ahern.

CZASÓWKA KONCERTU:

18:00 - Drzwi

18:45-19:15 - Jesse Ahern

19:25-19:55 - The Rumjacks

20:15-21:00 – Pennywise

21:30-... – DROPKICK MURPHYS

DROPKICK MURPHYS (USA) celtic punk, hardcore punk:

Słynąca z niesamowitych koncertów, powstała na przedmieściach Bostonu w 1996 roku grupa Dropkick Murphys doskonale łączy melodykę tradycyjnej muzyki irlandzkiej z wybuchową energią punka i hardcore'u. Obok tradycyjnego rockowego instrumentarium kapela często korzysta z akordeonu, banjo, mandoliny, czy gwizdków.

Trzon zespołu stanową muzycy o najdłuższym stażu, czyli Ken Casey, Al Barr i Matt Kelly. Skład uzupełniają James Lynch, Tim Brennan i Jeff DaRosa. Panowie nie próbują wymyślać koła na nowo, lecz za każdym razem serwują pełną szczerej energii mieszankę elementów folkowych i punkowych. Docenieni w USA zostali, otrzymując platynową płytę za album "The Warrior's Code". Choć o wiele większy rozgłos dało Dropkick Murphys wykorzystanie przez Martina Scorsese ich wykonania utworu "I'm Shipping Up To Boston" w nagrodzonym Oscarem filmie "Infiltracja". Singel z tym kawałkiem uzyskał w USA status podwójnej platyny.