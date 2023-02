InterTony Festiwal 2023: Zagrają Sick Of It All i Schizma

Impreza InterTony jest organizowana na zasadach non profit, a przy jej realizacji pracuje kilkudziesięciu wolontariuszy. Koncentruje się na współdziałaniu środowisk artystycznych i wolontariackich z miast połączonych międzynarodowymi więzami partnerstwa - stąd międzynarodowy program wydarzenia. Wszystko w duchu wzajemnej tolerancji, w kontrze do wykluczających i stygmatyzujących przekazów oraz zachowań.

Nie dziwi zatem fakt, że w tym roku w roli headlinera wystąpi zespół, który w swojej twórczości podkreśla swoje negatywne stanowisko wobec faszyzmu, rasizmu, homofobii. Nowojorski Sick Of It All - bo o nich mowa - to legenda światowego hardcore’a, działają od drugiej połowy lat 80. i tempa nie zwalniają. Wydali 12 pełnometrażowych albumów, z których materiał prezentują na żywiołowych koncertach. Ostatnie wydawnictwo, „Wake the Sleeping Dragon!”, pochodzi z 2018 roku.

Na festiwalu pojawi się również silna reprezentacja sceny hc z Polski - chodzi o bydgoską Schizmę. To jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych hardcore’owych składów, zarówno w kraju jak i za granicą. Działają od 1990 roku, wydali 10 albumów w bezkompromisowej stylistyce i z przekazem charakterystycznym dla niezależnej sceny hard core. Schizma zagrała blisko tysiąc koncertów w całej Polsce oraz kilkunastu krajach i mimo upływających lat wciąż gra zarówno małe lokalne gigi, jak i duże festiwale docierając wszędzie, gdzie płonie lub tli się ogień sceny niezależnej. Rok 2023 zaowocował nowym albumem grupy - „Upadek”.

Na festiwalu pojawi się również silna reprezentacja sceny metalowej z Polski. Chojnice odwiedzą muzycy z miast partnerskich, tym sposobem zabrzmią hc / stonerowe / punk-rockowe projekty z Niemiec, Francji i Holandii. Zespoły działają w duchu idei DIY i są połączone z organizacjami, będącymi partnerami tegorocznego festu. Kolejne zespoły 8. edycji InterTonów będziemy ogłaszać sukcesywnie - śledźcie nasze wiadomości.

Wydarzenie jest odpłatne. Przedsprzedaż biletów ruszy 7 marca 2023. Ilość biletów ograniczona! Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.fundacja.pomorskie.info/intertony.