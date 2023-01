Mad Sin zagra na Kustomhead - festiwalu zabytkowej amerykańskiej motoryzacji

Już 18 lutego startuje tegoroczna edycja Kustomhead - festiwalu zabytkowej amerykańskiej motoryzacji, tatuażu i muzyki. Wydarzenie jest dwudniowe i odbędzie się w Hali Stulecia we Wrocławiu. Jeśli mowa o muzyce to organizatorzy skupiają się na oldschoolowej odsłonie rock'n'rolla zapraszając zespoły z gatunku rockabilly i mocniejszego psychobilly.

Headlinerem tegorocznej odsłony festiwalu będzie zespół Mad Sin - jeden z czołowych europejskich zespołów psychobilly założony został w 1987 roku przez trójkę przyjaciół, zarabiających na życie jako uliczni muzycy grający rockabilly, bluesa i country. Niebywała energia i niesamowity image muzyków sprawiają, że koncert Mad Sin to niezapomniane rock’n’rollowe widowisko.

To nie koniec ogłoszeń muzycznych. Kolejnymi odkrytymi kartami będą The Rocket Dogz czyli czeski zespół psychobilly, założony w listopadzie 2007 roku w Pradze. Mają za sobą koncerty w Czechach, Niemczech oraz Hiszpanii, tym razem zapraszają do Wrocławia. Lineup uzupełnia wrocławskie The Breslauers - zespół rockabilly założony w 2020 roku we Wrocławiu. Zespół składa się z czterech członków z czterech różnych stron świata: W 2021 roku zespół zaczął występować w barach w okolicach Wrocławia. Szczycą się swoim energetycznym i oryginalnym stylem.

A czym w ogóle jest Kustomhead? Wystawa zabytkowych aut amerykańskich, motocykli i rowerów custom oraz wystawców kustom kulture. Jeden bilet na dwa wydarzenia. Imprezą współtowarzyszącą Hustomhead będzie V edycja Wrocław Tattoo Show – dolnośląskie targi tatuażu i piercingu. Bilet na Kustomhead upoważnia do wejścia na wydarzenie Wrocław Tattoo Show. Wśród zaplanowanych atrakcji wystawy prac artystów kustom kulture, warsztaty i pokazy na żywo, giełda płyt winylowych, PinUp girls i moda vintage oraz duża dawka rock’n’rolla – również na żywo.

18-19 lutego 2023 r. | Wrocław, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 Bilety oraz więcej informacji na www.kustomhead.pl