Monster Magnet zagra w Warszawie w klubie Progresja

Legendarny zespół zaprezentuje utwory ze swojej pierwszej w historii coverowej płyty. Album "A Better Dystopia" z całą pewnością zaskakuje nieoczywistym wyborem utworów, które w dodatku pasują jak ulał do repertuaru zespołu Dave'a Wyndorfa. Posłuchaj na żywo utworów Hawkwind, PooBah, Table Scraps, Dust czy The Scientists w wykonaniu Monster Magnet! Oprócz nowego materiału, Amerykanie zaprezentują również swoje największe przeboje, których przez ponad 30 lat kariery nagrali całą masę!

Zespół powraca do Polski po kilku latach przerwy i niedawnym wypadku wokalisty, przez który Monster Magnet zmuszeni byli odwołać ostatnią trasę koncertową. Chłopaki są bardziej zmotywowani do grania i głodni koncertów niż kiedykolwiek – szykuje się wspaniały, rockowy wieczór w ich wykonaniu!

Jak sam Dave'a Wyndorfa krótko mówi o nadchodzących koncertach: „Żyjemy, żeby grać dla publiczności na żywo. To styl życia.”

Kiedy: 06.07.2023

Gdzie: Klub Progresja, Fort Wola 22

Bilety: 150 zł w przedsprzedaży / 170 zł w dniu koncertu.

Dostępne od 3 marca od godziny 10:00 w bileteriach GoOut, Going, eBilet, Eventim oraz na stronie www.progresja.coma