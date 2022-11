Musical "We Will Rock You" już wiosną w Teatrze Muzycznym Roma

Legendarny musical „We Will Rock You” z piosenkami grupy Queen w Teatrze Muzycznym ROMA. Polska prapremiera – wiosną 2023.

Musical „We Will Rock You” po raz pierwszy zaprezentowany został na londyńskim West Endzie w roku 2002 i był tam grany nieprzerwanie przez 12 lat. Trafił także do wielu krajów świata, pokazywano go m.in. w Australii, Austrii, Brazylii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Republice Południowej Afryki, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech. Libretto musicalu (autorstwa Bena Eltona) opowiada o zglobalizowanym świecie przyszłości, w którym wszystkimi aspektami życia rządzi jedna korporacja, a posiadanie instrumentów muzycznych jest zakazane. Grupa buntowników, nie chcąc pogodzić się z taką ponurą egzystencją, podejmuje walkę, której ma dać im wolność, miłość i rocka!

Kluczem do sukcesu „We Will Rock You” są bez wątpienia piosenki grupy Queen – jednego z najbardziej znanych zespołów w historii popkultury.

Takie przeboje jak „Bohemian Rapsody”, „We Are The Champions”, „A Kind of Magic” czy tytułowa piosenka „We Will Rock You” stanowią kanon muzyki rozrywkowej. Łącznie w musicalu „We Will Rock You” można usłyszeć ponad 20 przebojowych numerów grupy Queen.

Polską inscenizację musicalu „We Will Rock You” w wersji non-replica w Teatrze Muzycznym ROMA wyreżyseruje Wojciech Kępczyński, scenografię stworzy Mariusz Napierała, kostiumy zaprojektuje Dorota Kołodyńska, a choreografię ułoży Agnieszka Brańska. Autorem polskiego przekładu będzie Michał Wojnarowski. Realizacja odbędzie się na podstawie specjalnego porozumienia z Theatrical Rights Worldwide.