Nanowar Of Steel na 2 koncertach w Polsce

Nanowar Of Steel po raz pierwszy w Polsce! Włosi odwiedzą 5.04.2023 krakowski Zaścianek, a 6.04.2023 warszawski klub Hydrozagadka. Rzymianie wracają do muzycznych korzeni swojej ojczyzny, wnosząc nowe, ciężkie życie do tradycyjnej, włoskiej muzyki na swoim nowym albumie “Italian Folk Metal” wydanym 2 lipca 202.

Bilety na koncerty kupicie na www.winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Biletomat, Eventim Polska, Ebilet.pl, Ticketmaster.

Wypełnione odniesieniami do włoskiego folkloru, Nanowar Of Steel nadają swój własny, komediowo-metalowy twist różnym, tradycyjnym brzmieniom ich pięknego kraju. Każdy utwór na “Italian Folk Metal” jest wykonywany w odrębnym stylu włoskiej muzyki ludowej: neapolitańskie dźwięki musica neomelodica zderzają się z melodyjnymi gitarami w „Scugnizzi of the Land of Fires”, a szybkie akordeony (znane przede wszystkim z mazurka z regionu północnych Włoch) przeplatają się z solówkami gitarowymi w „La Mazurka del Vecchio che Guarda i Cantieri”.

Nanowar Of Steel na swoim koncie mają już tak chwytliwe albumy jak “Stairway to Valhalla”, “A Knight At The Opera”, “Into Gay Pride Ride”, “Other Bands Play, Nanowar Gay!” czy debiutancki “Triumph of True Metal of Steel”. Zespół również w 2019 roku wystąpił w hiszpańskiej edycji programu “Mam Talent”, wykonując utwór “Norwegian Reggaeton”. Po tym występie, muzycy oświadczyli, że są gotowi reprezentować Hiszpanię w konkursie piosenki Eurowizji, a wspominany hit “Norwegian Reggaeton” do dziś uzyskał ponad 11mln odsłoń teledysku na YouTube.

Włosi mieli okazję współpracować m.in. z Angusem McFife z Gloryhammer, Michaelem Starrem ze Steel Panther czy chociażby z Fabio Lione z Rhapsody Of Fire. Nigdy nie wiadomo czego się można spodziewać po Nanowar Of Steel, a ich koncerty to czyste szaleństwo i zabawa w najlepszej postaci, dlatego nie możesz przegapić tej wizyty Włochów w Polsce!