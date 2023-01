NEXT FEST Music Showcase & Conference z nowym ogłoszeniem artystów

NEXT FEST Music Showcase & Conference dzieli się drugim ogłoszeniem. Do programu festiwalu, który już zapowiedział koncerty takich muzyków, jak Mrozu, Margaret, Bartek Królik, Kamil Hussein, Jamal, Swiernalis czy Izzy and the Black Trees, dołącza kolejnych 22 artystów. Zgodnie z zapowiedzią ma być to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń na pograniczu festiwalu i konferencji, w którym mogą wziąć udział zarówno osoby zawodowo związane z muzyką, jak i wszyscy ci, którzy są jej pasjonatami i pasjonatkami.

Artyści zagrają w Poznaniu, na scenach plenerowych i klubowych, w dniach 20–22 kwietnia. Karnety na wydarzenie są dostępne na www.eventim.pl/nextfest23.

Fot. materiały prasowe

Organizatorzy ogłosili występy artystów:

Mery Spolsky

Piotr Zioła

Marissa

Bryan

Adaś.

Anieli

Senny

Po prostu Kajtek

Emmeth

Nene Heroine

Ananas

Zurkowski

Szefner

VHS

USO 9001

goddie

Artificialice

Zespół Sztylety

Iksy

Pawlacka

Cinemon

Feral Atom

