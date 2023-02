Nowe gwiazdy CieszFanów Festiwal 2023. Zagrają Strachy na Lachy, Frontside, Majka Jeżowska i Spięty

Podczas CieszFanów Festiwal 2023 wystąpią:

STRACHY NA LACHY

Na początku, a więc gdzieś w 2002 roku, był Grabaż + Ktoś Tam Jeszcze, potem Międzymiastówka Muzykująca Grabaż i Strachy Na Lachy, a dopiero później Strachy Na Lachy. Najpierw miał to być poboczny projekt Grabaża, ale stał się na kilka lat jego głównym

zespołem i jedną z największych gwiazd polskiej muzyki. To z nim Grabaż złożył hołd Jackowi Kaczmarskiemu i idolom swojej młodości, ale też nagrał wiele pięknych piosenek, które do dziś nuci cała Polska.

MAJKA JEŻOWSKA

Na scenie jest ponad 40 lat. Kilka pokoleń młodych Polek i Polaków wychowało się na jej piosenkach. Chyba wszyscy nuciliśmy, że „od rana mam dobry humor” czy, że „a ja wolę moją mamę”. Gdy jednak Majka zaprezentowała je w ostrych, momentami metalowych i punkowych wersjach, to wszyscy oszaleli ze szczęścia i poszli w pogo. Tam było na Pol’and’rock Festival, tak będzie w sierpniu w Cieszanowie.

Fot. materiały prasowe

SPIĘTY

Jeden z najlepszych polskich tekściarzy XXI wieku. Nazywa się Hubert Dobaczewski i przez lata pięknie i niezwykle trafnie żonglował słowem w Lao Che. Po zawieszeniu działalności tej świetnej grupy stanął na czele zespołu, który nazwał swoim pseudonimem. W nim wciąż zadziwia świetnymi piosenkami i wyjątkowymi tekstami opowiadającymi o mrocznym układzie manipulacji zarówno jednostką, jak i większymi społecznościami. Stoi na straży normalności.

FRONTSIDE

Istnieją już 30 lat i wciąż są wierni ciężkiemu graniu, choć zaprzyjaźniali się z różnymi jego odcieniami, nawet tymi bardzo ortodoksyjnymi, jak hardcore czy deathcore. Wierni są też polskim tekstom, co w świecie metalowym częste nie jest, W 2003 roku zdobyli statuetkę Fryderyka za płytę „... i odpuść nam nasze winy” i do dziś mają rzesze wiernych fanów.

Przypominamy, że podczas tegorocznego festiwal w Cieszanowie wystąpią też Dezerter, Hunter, Słoń i Cool Kids Of Death

CieszFanów Festiwal 2023: Sprzedaż karnetów

Trzecia pula jest w cenie 300 zł i ta cena będzie obowiązywać aż do wyczerpania tej puli. Potem zostaną podwyższone do 350 zł, a przed festiwalem będzie

można je nabyć już na miejscu za 400 zł.

Osobne ceny są dla dzieci od 11 do 16 roku życia. Dla nich można karnety można nabyć za połowę ceny karnetu dla dorosłych. Natomiast dzieci do 10 roku życia wchodzą za darmo.

Będą też dostępne bilety jednodniowe zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, ale dopiero za kilka miesięcy.

Karnety dostępne na stronach: E-BILET, BILETY24