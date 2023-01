Pierwsze ogłoszenie artystów na CieszFanów Festiwal 2023

Poznaliśmy pierwsze gwiazdy CieszFanów Festiwal. Obok legend polskiego rocka, pojawią się artyści ze sceny rapowej. Już pierwsze ogłoszenia pokazują, że najbliższa edycja nie ma granic stylistycznych.

Podczas CieszFanów 2023 wystąpią:

DEZERTER

W zeszłym roku obchodził 40. urodziny i o kolejne dziesięciolecie zaczął od nominacji do nagrody Fryderyk i świetną płytą „1986. Co będzie jutro?” przypominającą sesję nagraniową z 1986 roku, która nigdy wcześniej nie była opublikowana. Dezerter można nazwać sumieniem polskiej muzyki, bo ostrość wypowiedzi i wyrażania poglądów na świat i Polskę nie zmieniła się od początku istnienia. Teksty Krzyśka Grabowskiego są jak zwierciadło, w którym możemy dostrzec nasze przywary i fobie. Legendarny „Pałac” nam to przypomni.

SŁOŃ

Nazywa się Wojciech Zawadzki i jest najważniejszych przedstawicielem nurtu horrorcore. Jego teksty przesiąknięte są obrazkami rodem z horrorów klasy B pełnych przemocy, potworów i apokaliptycznych wizji. Jednak nie można zwieźć się tym pozorom, bo to przestroga przed światem pełnym brutalności, a Słoń potrafi w nich przemycić mnóstwo celnych analiz dotyczących współczesnego świata i kondycji człowieczeństwa. Zresztą posłuchajcie jednego z najlepszych numerów na jego ostatniej płycie „Redrum”

COOL KIDS OF DEATH

Najgłośniejszy zespół początku XXI wieku. Jego debiut z 2002 roku daleko wybiegał poza muzykę stając się, dzięki artykułowi gitarzysty grupy Kuby Wandachowicza zatytułowanemu „Generacja Nic”, krzykiem tej części młodego wówczas i wykształconego pokolenia, która nie może sobie znaleźć miejsca w tamtejszej rzeczywistości. I choć dziś muzycy CKOD dawno przekroczyli czterdziestkę, to ich muzyka wciąż wzbudza ogromne emocje. Szczególnie, że w zeszłym roku powrócili do koncertowania po kilkuletniej nieobecności. Występują bardzo rzadko. Tym bardziej cieszyć będzie ich obecność w Cieszanowie. „Butelki z benzyną” są jednym z najważniejszych polskich utworów XXI wieku.

HUNTER

Jest jednym z weteranów polskiej sceny thrashmetalowej, bo za trzy lata będzie obchodził swoje 40-lecie! Hunter na scenie łączy metal z elementami teatru. Inscenizacje są ciekawą formą poszerzania interpretacji wyjątkowych tekstów Pawła „Draka” Grzegorczyka, jednej z największych osobowości współczesnego polskiego metalu. Ostatnio Hunter miał problem, bo dwie radne ze Szczytna, skąd zespół pochodzi, uznały, że przebranie aktora występującego z zespołem na scenie w mundur hitlerowski obraża je. Sprawę zgłosiły prokuraturze, która na szczęście odmówiła wszczęcia dochodzenia. A tak wygląda Hunter na scenie w piosence, która nie spodobała się radnym:

CieszFanów Festiwal 2023: Karnety i bilety

Trzecia pula karnetów jest w cenie 300 zł i ta cena będzie obowiązywać aż do wyczerpania tej puli. Potem zostaną podwyższone do 350 zł, a przed festiwalem będzie można je nabyć już na miejscu za 400 zł.

Osobne ceny są dla dzieci od 11 do 16 roku życia. Dla nich można karnety można nabyć za połowę ceny karnetu dla dorosłych. Natomiast dzieci do 10 roku życia wchodzą za darmo.

Będą też dostępne bilety jednodniowe zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, ale dopiero za kilka miesięcy. Karnety dostępne na stronach: E-bilet oraz Bilety24.