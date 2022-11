Pierwszy w Polsce koncert The War On Drug zagrają w Warszawie 12 czerwca 2023 roku. Jest to również pierwsze ogłoszenie Letniej Sceny Progresji 2023. Bilety są już dostępne w ekskluzywnej przedsprzedaży na stronie www.progresja.com oraz bleterii GoOut.

Czy The War On Drugs są dziś jednym z najważniejszych amerykańskich zespołów indie rockowych? Takie zdanie zdecydowanie nie będzie przesadą! Istnieją niecałe 20 lat, a przez ten czas zdążyli wydać 5 albumów, które mocno wpłynęły na całą szeroko pojętą scenę alternatywnego rocka. Co sprawa, że są tak ważną i wpływową grupą? Undergroundowa szczerość i radość z grania miesza się u nich z absolutną muzyczną perfekcją. Najlepszym uhonorowaniem dotychczasowej kariery zespołu jest w pełni zasłużona nagroda Grammy.

Fot. materiały prasowe

Dyskografię Amerykanów zamyka album „I Don’t Live Here Anymore” z 2021 roku. Tych dziesięć niezwykle przebojowych i dopracowanych utworów to kolejny, konsekwentny krok w karierze The War On Drugs. Album zebrał, tradycyjnie dla tego zespołu, same pozytywne recenzje, zachwycając krytyków i przynosząc kolejne rzesze oddanych fanów. Możecie być pewni, że na koncercie usłyszycie nie tylko najlepsze utwory z tego krążka, ale również przekrojowy wybór największych przebojów, które doskonale znacie.