Pull The Wire wydał album "Live Pol'and'Rock 2022"

Pull The Wire prezentuje pierwszy w swoim dorobku album koncertowy. Materiał został zarejestrowany podczas ubiegłorocznego festiwalu Pol’and’Rock i zawiera największe przeboje podsumowujące całą dotychczasową karierę zespołu.

Historia Pull The Wire pisze się na nowo od wydania w 2021 roku płyty „Życie to Western“. Zespół promując swój najnowszy album, zagrał na największych scenach festiwalowych w kraju (m.in. Pol'and'Rock, Jarocin, CieszFanów) oraz został zaproszony na dwa koncerty z międzynarodowymi gwiazdami Billy Talent (Kanada) oraz Rise Against (USA).

Koncert życia zespołu zarejestrowany na Pol'and'Rock Festival, dostępny jest w formacie CD oraz najpopularniejszych portalach streamingowych, w tym Spotify i YouTube. Album można nabyć na stronie zespołu oraz w dobrych sklepach muzycznych. Wydawnictwo pochodzi z katalogu Złotego Melona, Fundacji WOŚP, największego wydawcy i producenta płyt oraz nagrań live w Polsce.

Oglądaj

To był nasz najlepszy występ na żywo. Namiot, pod którym występowaliśmy, pękał w szwach. Tak pozytywny odbiór publiczności przerósł nasze najśmielsze oczekiwania, a energia i atmosfera tamtego wieczoru aż kipi z tego wydawnictwa. To piękna pamiątka dla nas i dla wszystkich którzy tam byli, oraz okazja do nadrobienia zaległości dla nieobecnych.

- mówi Marszal, lider zespołu.

Zespół pracuje obecnie nad nowymi nagraniami studyjnymi, zapowiada trasę koncertową po klubach i festiwalach, jest nominowany do nagrody publiczności Pol’and’Rock festiwalu - „Złotego Bączka”. Zwycięstwo w konkursie pozwoli im na występ na głównej scenie w tym roku.