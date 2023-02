Sleeping With Sirens i Don Broco na wspólnym koncercie w Warszawie

Sleeping With Sirens wracają do Polski w towarzystwie Don Broco. Wspólna trasa obu zespołów topołączenie amerykańskiego i brytyjskiego brzmienia alternatywnego rocka z elementami post-hardcore’u na miarę dzisiejszych czasów. Po ostatnim wyprzedanym koncercie w Warszawie w 2018 roku Kellin Quinn i spółka ze wsparciem Roba Damianiego ze swoimi kompanami powrócą do stolicy Polski, gdzie zagrają 3.03.2023 roku w warszawskiej Progresji. Gościem specjalnym koncertu będzie zespół Ocean Grove z Australii.Amerykanie ruszają w trasę z okazji promocji nowego albumu “Complete Collapse” wydanego przez wytwórnię Sumerian Records. Ten krążek to 12 spójnych, rockowo-popowych kompozycji, które pokazują, że Sleeping With Sirens są w znakomitej formie i nie zapomnieli o swoich korzeniach, ponieważ wszystkie utwory są mocno podszyte brzmieniem post-hardcore czy screamo. Na płycie udzielają się gościnnie Spencer Chamberlain z Underoath, Charlotte Sands, Dorothy czy Royal & the Serpent. To już siódma płyta studyjna zespołu, a premierowy rok przyniósł także personalne zmiany w składzie. Ekipę z Orlando opuścił po 12 latach gitarzysta Jack Fowler, a zastąpił go Tony Pizzuti (ex-The World Alive). Wielokrotnie nominowani do nagród Alternative Press, Kerrang czy iHeartRadio muzycy nie mogą się już doczekać powrotu do Europy, aby szybko spotkać się z tutejszymi fanami.SLEEPING WITH SIRENS / DON BROCO

Special guest: OCEAN GROVE

3.03.2023 (piątek)

Progresja / Warszawa

drzwi 18:30 / start 19:30

Bilety na winiarybookings.pl