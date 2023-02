The Subways na 2 koncertach w Polsce

The Subways zagrają 2 koncerty w Polsce - 22 marca 2023 w Krakowie w klubie Kwadrat oraz 23 marca 2023 w warszawskim klubie Hybrydy. Kapela uchodzi za jeden z najbardziej ekscytujących zespołów, aktywnie koncertujących i porywających tłumy wybuchowym rockowym dźwiękiem szalonymi występami.

Cofając się do 2005 roku, Billy, Charlotte i Josh, o średniej wieku 18 lat, wkręcili się na międzynarodową scenę muzyczną z debiutanckim albumem „YOUNG FOR ETERNITY” oraz z rockowo-klubowym singlem „ROCK & ROLL QUEEN”. Występ w przebojowym amerykańskim serialu dla nastolatków – THE OC - oraz w filmie – RocknRolla – sprawił, że utwór trafił na listę Spotify Rock Playlist.

Zespół do tej pory wydał 4 albumy. Ich drugi krążek, ‘ALL OR NOTHING’ (2008), został nagrany w Los Angeles wraz z bardzo wpływowym producentem Butchem Vig. Kolejny album został wydany w 2011 - ‘MONEY AND CELEBRITY’. Czwarty album, o tym samym tytule, co nazwa zespołu, ukazał piosenkarza Billiego Lunna jako producenta, ponieważ to właśnie on przejął pełną kontrolę nad realizacją dźwięku i miksowaniem. W kwietniu 2021 zespół podpisał kontrakt z Alcopop i wydał singiel „Fight” inspirowany ruchem Black Lives Matter.

Występowanie na żywo to zdecydowanie konik zespołu. Wzięli udział w ponad setce festiwali – w tym Glastonbury’s Piramide Stage, Reading, Leeds, Rock Im Park.