The Ukrainians zagrają na festiwalu Rock na Bagnie

The Ukrainians, jeden z najbardziej rozpoznawalnychfolk-punk rockowych zespołów z Wielkiej Brytanii odwiedzi w przyszłym roku Polskę i zagra na festiwalu Rock na Bagnie w Goniądzu na Podlasiu.

The Ukrainians powstał w Leeds w 1990r. po sukcesie płyty "Ukrainski Vistupi v Inana Peela" zespołu The Wedding Present, w którym grał obecny lider The Ukrainians Peter Solowka. Muzyka The Ukrainians to przede wszystkim zainspirowane kulturą ukraińskich przodków Petera Solówki wersje szybkich i skocznych ludowych pieśni w rockowych aranżacjach. Zespół wydał 19 płyt i gościł kilka razy w Polsce, m.in grając w latach 90. wspólną trasę z grupą Alians, którą również zobaczymy w tym roku podczas festiwalu.

Fot. materiały prasowe

Inne, ogłoszone do tej pory przez organizatorów zespoły przyszłorocznego "Bagna" to: legenda oi/street punka z Wielkiej Brytanii COCKNEY REJECTS, DZIECIUKI z Białorusi, TORO BRAVO z Litwy, oraz polscy wykonawcy: ONE MILLION BULGARIANS, BULBULATORS, TERRORDOME, SKANKAN, THE COIOTS!, HUMAN RIGHTS, ZEMSTA NIETOPERZA i WERSJA DE LUX. To jednak nie cały zestaw ogłoszeń, gdyż na festiwalu zagra ponad dwudziestu wykonawców, których pełną listę poznamy na początku 2023r.

Festiwal odbędzie się w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2023roku.

Karnety są już dostępne i do końca roku można je zakupić w promocyjnej cenie 170zł. Następnie cena będzie wzrastać, aby ostatecznie w dniu festiwalu osiągnąć cenę 230zł. Linki do przedsprzedaży jak i wszystkie informacje na temat Rock na Bagnie znajdują się na stronie: www.rocknabagnie.pl