Trasa Kult Akustik 2023: 16 akustycznych koncertów w 13 polskich miastach

Kult ogłosił terminy trasy Kult Akustik 2023. Zespół po raz kolejny zabierze swoich fanów w muzyczną podróż, podczas której zaprezentuje swoje największe przeboje, w wersji akustycznej. Coroczne tournée “bez prądu” wystartuje już 26 lutego w Częstochowie i potrwa do 16 kwietnia. Formacja Kazika Staszewskiego zaplanowała łącznie 16 koncertów w 13 polskich miastach. Na trasie znalazły się także: Poznań, Gdańsk, Łódź, Lublin, Katowice, Bielsko-Biała, Kraków, Wrocław, Szczecin, Warszawa, Toruń oraz Bydgoszcz. Bilety na wszystkie koncerty pod szyldem Kult Akustik 2023 trafiły do sprzedaży!

Kult powstał ponad 40 lat temu w Warszawie. Jego założycielami są wokalista (a później także saksofonista) Kazik Staszewski i basista Piotr Wieteska. Pierwszy skład uzupełnili gitarzysta Tadeusz Bagan i perkusista Darek Gierszewski. Zespół zadebiutował na scenie 7 lipca 1982 roku w warszawskim klubie Remont.

Od lat stałym elementem koncertowego harmonogramu zespołu jest trasa Kult Akustik, odbywająca się w pierwszej połowie roku. Obejmujący kilkanaście największych polskich miast, cykl koncertów “bez prądu” to już prawdziwa tradycja, corocznie celebrowana przez dziesiątki tysięcy fanów z całego kraju. Stałym punktem na mapie tego wyjątkowego tournée jest m.in. warszawska Stodoła, w której zespół corocznie gra “bez prądu” aż czterokrotnie, wypełniając klub po brzegi. Nie inaczej będzie także w 2023 roku!

Fot. materiały prasowe

Obecny skład Kultu zasilają: Kazik Staszewski (wokal), Wojciech Jabłoński (gitara), Piotr Morawiec (gitara), Ireneusz Wereński (bas), Tomasz Goehs (perkusja), Konrad Wantrych (klawisze), Janusz Zdunek (trąbka), Mariusz Godzina (saksofony) oraz Jarosław Ważny (puzon). W koncertach akustycznych corocznie biorą udział także wyjątkowi goście specjalni.

Trasa Kult Akustik 2023:

● 26 lutego - Filharmonia Częstochowska, Częstochowa

● 4 marca - Aula UAM, Poznań

● 11 marca - Filharmonia Bałtycka, Gdańsk

● 12 marca - Klub Wytwórnia, Łódź

● 16 marca - Centrum Spotkania Kultur, Lublin

● 17 marca - Katowice Miasto Ogrodów, Katowice

● 18 marca - Cavatina Hall, Bielsko-Biała

● 19 marca - Klub Studio, Kraków

● 25 marca - Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

● 29 marca - Filharmonia im. M. Karłowicza, Szczecin

● 31 marca - Klub Stodoła, Warszawa

● 1 kwietnia - Klub Stodoła, Warszawa

● 12 kwietnia - CKK Jordanki, Toruń

● 14 kwietnia - Klub Stodoła, Warszawa

● 15 kwietnia - Klub Stodoła, Warszawa

● 16 kwietnia - Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz

Bilety na koncerty w ramach trasy Kult Akustik 2023 są dostępne w kasie Klubu Stodoła oraz w sprzedaży internetowej TicketClub Polska: www.ticketclub.pl.