Akcja fanowska na pożegnalny koncert Kiss w Łodzi

Kiss zagra swój ostatni koncert już 3 czerwca 2022 roku w Łodzi. Zespół pożegna się ze sceną z przytupem, zapewniając fanom prawdziwą rockową bombę muzyczno - pirotechniczną. Także fani zaskoczą grupę specjalną akcją koncertową, podczas której wszyscy założą charakterystyczne maski KISS. Jedno jest pewne: będzie gorąco!

Akcja fanowska na pożegnalny koncert KISS

Status jednej z największych gwiazd rocka, dziesiątki skandali i oryginalny wizerunek sprawiają, że nie można obok tego "przedsiębiorstwa muzycznego" przejść obojętnie. Dlatego też ostatni koncert KISS w Polsce na pożegnalnej trasie musi mieć godną oprawę. Organizator koncertu, agencja Prestige MJM wraz z partnerem wydarzenia Antyradiem przygotowują akcję fanowską związaną z tak charakterystycznym wizerunkiem zespołu.

Stacja radiowa ogłosiła konkurs na wykonanie maski w stylu członków formacji KISS. Wyłoniła już zwycięski projekt, który został powielony w kilku tysiącach egzemplarzy. Maski będą wręczane uczestnikom łódzkiego koncertu, którzy zakupili bilety na płytę. Projekty na odwrocie zawierają informację z prośbą, aby założyć je dopiero na jednym z najbardziej znanych utworów zespołu "I Was Made For Lovin’ You".