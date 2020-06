Na przekór niesprzyjającym okolicznościom, ruszyła 12. edycja największego w Polsce przeglądu kapel rockowych - Antyfest Antyradia. Artyści mogą wysyłać swoje zgłoszenia do 26 czerwca. Tegoroczny zwycięzca otrzyma statuetkę "Złotej Kosy", wystąpi na 26. Pol'and'Rock Festival - Najpiękniejszej Domówce Świata, która będzie transmitowana online, nagra profesjonalną płytę w Izabelin Studio, a jej promocję zagwarantuje Antyradio.

Antyfest Antyradia 2020

Celem Antyfestu Antyradia jest promocja mało znanych artystów grających muzykę gitarową. Udział w przeglądzie to olbrzymia szansa na pokazanie własnej twórczości szerokiej publiczności. Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły grające różne odmiany muzyki rockowej, niebędące związane z żadną wytwórnią fonograficzną. Specjalny formularz dostępny jest już dostępny na stronie Antyradio.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć trzy własne utwory, zdjęcie, opis zespołu oraz dane kontaktowe.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury konkursu wyłoni kilkadziesiąt kapel, których muzyka zostanie poddana pod głosowanie słuchaczy Antyradia. Tegoroczne nominacje zostaną ogłoszone 6 lipca. Nazwy pięciu finalistów, którzy zagrają na koncertach rejestrowanych w profesjonalnym studiu nagraniowym, poznamy 17 lipca. Ich występy zostaną zaprezentowane 24 lipca podczas specjalnego programu na antenie Antyradia i stronie Antyradio.pl. Tego samego dnia zostanie ogłoszony zwycięzca Antyfestu Antyradia 2020.

W minionych edycjach przeglądu organizowanego przez Antyradio wzięło już udział ponad 2,7 tys. kapel reprezentujących różne brzmienia i odmiany muzyki rockowej. Dotychczasowymi zwycięzcami byli: Vintage (2009), Another World (2010), Leash Eye (2011), Cinemon (2012), Paradygmat (2013), Killing Silence (2014), Thermit (2015), Strażacy (2016), Dream Atlas (2017), Curcuma (2018) oraz Bruklin (2019).