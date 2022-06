10 lipca 2022 odbędzie się koncert finałowy Antyfestu Antyradia, na którym wystąpi 5 kapel konkursowych. Laureat w nagrodę otrzyma "Złotą Kosę", która powstała w hołdzie zmarłemu dziennikarzowi Antyradia – Januszowi „Kosie” Kosińskiemu. Dzięki wygranej zespół wystąpi na głównej scenie Polandrock Festival 2022, nagra płytę w Izabelin Studio i będzie ją promować w Antyradiu.

Antyfest Antyradia: Znamy gwiazdy, które wystąpią na finałowym koncercie

Na koncercie finałowym wystąpią również zespoły: Bruklin, Organek oraz Dezerter. Wstęp na finał jest tylko na zaproszenia, które można wygrać słuchając Antyradia.

Bruklin to klasyczny rockowy kwintet założony w 2018 roku w Łodzi. W swoich utworach łączy gitarowe brzmienie z miejską poetyką tekstów autorstwa Bartłomieja Makrockiego - wokalisty i frontmana grupy. Są zdobywcami Złotej Kosy w Antyfeście Antyradia (2019) oraz wystąpi na 25. Pol'and'Rock Festival.

Zespół ØRGANEK powstał w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, autora tesktów i muzyki, Tomasza Organka, laureata wielu prestiżowych nagród, m.in. Mateusza Trójki, Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego, Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, czy Superbohaterki Roku Wysokich Obcasów. Tomasz Organek jest również Ambasadorem Honorowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2019 zadebiutował jako prozaik bestselerową powie-ścią Teoria Opanowywania Trwogi. W 2022 uznany przez magazyn Newsweek za jedną ze 100 najbardziej wpływowych Polaków w kategorii popkultura. W tym samym roku reprezen-tował Polskę na EXPO 2020 w Dubaju.

ØRGANEK jest stałym bywalcem największych polskich festiwali (m.in Woodstock / Pol’and’Rock Festival, Jarocin Festival, Open’er Festival, Orange Festival, Męskie Granie, Eu-ropejski Stadion Kultury, CJG Festiwal, Sopot Top of the Top Festival, Kazimiernikejszyn, Green Festival i wielu innych).

Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w maju 1981 r. w Warszawie. Grupa przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pochodzącą od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Już jako Dezerter zespół nagrał swój pierwszy singiel „Ku przyszłości” (1983). W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: „Fala” i „Jak punk to punk”. Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera – „Underground Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Rok 1989 to kolejny album – „Kolaboracja II”, a 1990 – „Wszyscy przeciwko wszystkim” (wydana w Polsce i we Francji) oraz dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.

Kolejne lata działalności przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in. „Blasfemię” (1992), „Ile procent duszy?” (1994), „Mam kły mam pazury” (1996), „Ziemia jest płaska” (1997). W XXI w. ukazały się trzy studyjne albumy: „Nielegalny zabójca czasu” (2004); „Prawo do bycia idiotą” (2010), który został doceniony wyjątkowo nie tylko przez słuchaczy, ale i przez branżę muzyczną, czego wyrazem była nagroda Fryderyk 2010; oraz „Większy zjada mniejszego” (2014).