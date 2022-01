Antyradio po raz 11. gra z WOŚP!

Za nami tydzień z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Antyradiu. Od poniedziałku do piątku mogliście słuchać rozmów z Jurkiem Owsiakiem, a do wygrania były muzyczne wydawnictwa z Przystanków Woodstock i Pol'and'Rock Festival. W niedzielę, 30.01, czeka na was specjalna ramówka oraz licytacja "Złotego Serduszka" z nr 16.

Finał WOŚP 2022: Antyradio po raz 11 jest wyłącznym rockowym partnerem Finału

Przez cały tydzień Antyradio informowało o przygotowaniach do 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Codziennie w programach "Ostry dyżur" oraz "Kasprologia" mogliście usłyszeć rozmowy z Jurkiem Owsiakiem. W sobotę, zaraz po zakończeniu "Zaraz Będzie Ciemno", autorskiej audycji Jurka, na antenie pojawił się Tomasz Kasprzyk, który podgrzał przedfinałową atmosferę specjalnym, dwugodzinnym programem. W niedzielę cała ramówka Antyradia zostanie podporządkowana Finałowi WOŚP. W programie relacje z różnych stron Polski, koncerty live, a także antenowa licytacja "Złotego Serduszka" nr 16, które w zeszłym roku osiągnęło kwotę 65 tys. zł.

Zlote Serduszko Antyradia 2022 do wylicytowania!

Tegoroczne Złote Seduszko Antyradia możecie licytować przekazując propozycje wysokości darowizny drogą telefoniczną, zgłaszając swoje deklaracje na znak prowadzącego audycję pod nr telefonu 321 321 666 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora). Trwają również charytatywne aukcje Antyradia. W tym roku do wylicytowania m.in.:

prowadzenie jednego z programów stacji (aktualna cena 2225 zł),

kolacja ze śniadaniem z Joanną Zientarską i Małgorzatą Wierzejewską połączona z wizytą w redakcji (aktualna cena 4444 zł),

a także unikatowe płyty winylowe z autografami.

Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!