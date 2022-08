Antyradio zaprasza na Antypożegnanie Wakacji. Bilety do wygrania na antenie

Jest Ci smutno, że "Summer's Almost Gone"? Wpadnij 9 września do warszawskiego Klubu Stodoła na nasze Antypożegnanie Wakacji i zatrzymaj rockowy, imprezowy klimat! Co na Was czeka?

Antyradio zaprasza na Antypożegnanie Wakacji! Wygraj bilety na antenie

W programie:

2022 notowanie listy przebojów Turbo Top na żywo

Szalona rockoteka na Najlepszym Rockiem Na Świecie

Oraz niepowtarzalna ekipa Antyradia

Start imprezy w klubie Stodoła o 19.00. Bilety do wygrania na antenie Antyradia.