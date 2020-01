19 marca 2020 w warszawskim Klubie Stodoła zostaną ogłoszeni laureaci 14. edycji "Płyty Rocku Antyradia". Ostatnią z zaproszonych gwiazd będzie Blues Pills ze Szwecji. Obok nich wystąpią też brytyjska formacja Allusinlove oraz Bruklin - ubiegłoroczny zwycięzca "Antyfestu Antyradia".

Blues Pills zagra na Gali Płyty Rocku Antyradia 2019

Blues Pills to kapela dobrze znana polskim fanom muzyki rockowej. Powstała w 2011 roku w szwedzkim Örebro. Swoją oryginalną stylistykę zawdzięcza mieszance elementów psychodelicznego rocka i bluesa, w której słychać inspirację klasyczną muzyką rockową lat 60. i 70. W Polsce byli już kilkukrotnie, ostatnim razem na Pol’and'Rock Festival w 2018 roku, gdzie spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem przez wielotysięczną publikę. Na swoim koncie mają dwa albumy studyjne, a jeszcze w tym roku ukaże się ich trzecia płyta, z której kawałki z pewnością będzie można usłyszeć podczas gali "Płyty Rocku Antyradia" 2019.

Obok Blues Pills na scenie wystąpi też brytyjski Allusinlove - rockowa post-grunge'owa formacja, znana z takich przebojów jak choćby "All Good People". Ich debiutancki album "It's Okay To Talk", którego premiera miała miejsce w czerwcu 2019 roku, został nominowany do plebiscytu Antyradia. Publiczność zobaczy również rodzimy Bruklin - ubiegłorocznych zwycięzców "Antyfestu Antyradia".

TUTAJ MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ W PLEBISCYCIE PŁYTA ROCKU ANTYRADIA 2019

Gala "Płyty Rocku Antyradia" to jednak przede wszystkim ogłoszenie wyników najważniejszego plebiscytu muzyki rockowej w Polsce. Stanie się to już po raz czternasty. Za 2019 rok nominowano w dziesięciu kategoriach kilkadziesiąt zespołów i artystów z Polski i zagranicy. Wśród nich m.in.: Kult, Nocny Kochanek, Muniek Staszczyk, Pidżama Porno, Rammstein, Volbeat, Slipknot, Ozzy Osbourne czy Greta Van Fleet. O tym kto otrzyma statuetki decydują słuchacze Antyradia i fani muzyki rockowej. Głosować można na stronie Antyradio.pl do 14 lutego 2020.

Gala Płyty Rocku Antyradia 2019 - bilety

Bilety na galę "Płyty Rocku Antyradia 2019" dostępne są na stronie ebilet.pl, eventim.pl i w klubie Stodoła. Podwójne zaproszenia na imprezę będzie można też wygrać na antenie Antyradia i stronie Antyradio.pl.