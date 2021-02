Gala "Płyty Rocku Antyradia 2020" na antenie

To już druga gala "Płyty Rocku Antyradia", która, z przyczyn związanych z pandemią, nie może odbyć się w formule koncertowej i z udziałem publiczności. Podobnie jak rok temu, najlepszych rockowych muzyków minionego roku ogłoszą prowadzący specjalny program. Wśród nich: Marcin Bąkiewicz, dyrektor muzyczny Antyradia oraz Kuba "Kojot" Olszewski. Na żywo połączą się z laureatami dziesięciu kategorii plebiscytu.W gronie nominowanych do 15. edycji "Płyta Rocku Antyradia" artystów znaleźli się m.in: Kazik, Krzysztof Zalewski, Kult, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Organek, AC/DC, Foo Fighters, Metallica, Pearl Jam, System of A Down, Bruce Sprinsteen czy Ozzy Osbourne.

Nagrody zostaną przyznane w kategoriach: Płyta Rocku Antyradia – Polska, Płyta Rocku Antyradia – Zagranica, Przebój Rocku Antyradia – Polska, Przebój Rocku Antyradia – Zagranica, Wokalista Rocku Antyradia – Polska, Wokalista Rocku Antyradia – Zagranica, Wokalistka Rocku Antyradia – Polska, Wokalistka Rocku Antyradia – Zagranica, Zespół Rocku Antyradia – Polska i Zespół Rocku Antyradia – Zagranica.