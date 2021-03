Kazik z trzema statuetkami "Płyty Rocku Antyradia"!

Kazik, Edyta Bartosiewicz, Nocny Kochanek, AC/DC, System Of A Down, Bruce Dickinson, Alanis Morissette i Metallica wśród laureatów "Płyty Rocku Antyradia 2020"

W Polsce rok 2020 w muzyce rockowej należał do Kazika Staszewskiego. W najważniejszym rodzimym plebiscycie na najlepszych artystów tego gatunku otrzymał aż trzy statuetki. "Płyty Rocku Antyradia" otrzymał w kategoriach: "Płyta Rocku 2020 - Polska" za solowy album "Zaraza", będący swego rodzaju muzyczną kroniką stanu pandemii; "Przebój Rocku - Polska" - za utwór "Twój ból jest lepszy niż mój", który promował płytę "Zaraza" i wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w polskiej radiofonii; oraz "Wokalista Rocku - Polska".

Wśród polskich laureatów nagrody znaleźli się również Edyta Bartosiewicz jako "Wokalistka Rocku - Polska" oraz Nocny Kochanek w kategorii "Zespół Rocku - Polska".

"Płytą Rocku - Zagranica" został album "Power Up" zespołu AC/DC, za "Przebój Rocku - Zagranica" uznano utwór "Protect The Land" System OF A Down, w kategorii "Wokalistka Rocku - Zagranica" zwyciężyła Kanadyjka Alanis Morissette, a w kategorii "Wokalista Rocku - Zagranica" - Bruce Dickinson z Iron Maiden. Statuetka "Zespołu Rocku - Zagranica" za 2020 rok powędrowała do muzyków z Metalliki.

"Płyty Rocku Antyradia" wręczono już po raz piętnasty. Z uwagi na pandemię wyniki ogłoszono na antenie stacji w specjalnym programie. Nominacje w dziesięciu kategoriach artystom z Polski i zagranicy co roku przyznaje redakcja muzyczna Antyradia. O laureatach decydują wyłącznie słuchacze i polscy fani muzyki rockowej w głosowaniu internetowym. Po zakończeniu głosowania redakcja Antyradia weryfikuje wszystkie głosy w celu wyemliminowania tych oddanych w sposób niezgodny z regulaminem.

Lista wszystkich laureatów "Płyty Rocku Antyradia 2020":

Płyta Rocku 2020 Polska - Kazik Zaraza

Płyt Rocku 2020 Zagranica - AC/DC Power Up

Przebój Rocku 2020 Polska - Kazik - Twój ból jest lepszy niż mój

Przebój Rocku 2020 Zagranica - System Of A Down - Protect The Land

Wokalista Rocku 2020 Polska - Kazik Staszewski

Wokalista Rocku 2020 Zagranica - Bruce Dickinson

Wokalistka Rocku 2020 Polska - Edyta Bartosiewicz

Wokalistka Rocku 2020 Zagranica - Alanis Morissette