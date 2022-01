Nowości Antyradia 2022: Trzy nowe programy autorskie i nowi prezenterzy

W piątki po 22:00 oraz w soboty po 16:00 godzinne spotkanie z historią muzyki rockowej w Polsce. Niezapomniane koncerty, unikatowe wywiady z artystami i przywołanie muzycznych wydarzeń sprzed lat. Wszystko w audycji „Rockolekcje”, której gospodarzem będzie Leszek Gnoiński – dziennikarz muzyczny, autor licznych książek od Republiki po Kult i Acid Drinkers, filmów dokumentalnych (m.in.: "Beats of Freedom - Zew wolności" czy "Jarocin, po co wolność") oraz publikacji o muzyce (m.in.: "Tylko Rock", "Machina", "Super Express", "Newsweek" czy "Polityka"). To swego rodzaju powrót do stacji. Gnoiński na początku lat dwutysięcznych prowadził swoją autorską audycję muzyczną w Radiu 94, które w 2005 roku przeistoczyło się w Antyradio.

Z kolei w piątki po 23:00 i w niedziele po 20:00 Jarek Szubrycht zaprosi słuchaczy na „Wszystko w sam raz”. Godzinny program popularno-naukowy, w którym wspólnie z zaproszonymi ekspertami w niezawiły sposób odkryje tajniki zagadnień życia codziennego jak: śmierć, pieniądze, religia, wolność, seks czy sztuczna inteligencja. Audycji będzie towarzyszyć autorska playlista nawiązująca do tematu przewodniego.

Szubrycht jest dziennikarzem muzycznym, autorem licznych książek o tematyce muzycznej (od Slayera i Vadera po Marylę Rodowicz i Andrzeja Zauchę). Publikuje w "Gazecie Wyborczej", jest redaktorem naczelnym magazynu "GaMa". Współpracował m.in. z "Polityką", "Przekrojem" i "Machiną". Emerytowany wokalista metalowy, związany z grupą Lux Occulta.

Nowością antenową będzie też program Tomasza Kasprzyka „Blok z wielkiej płyty”, w którym autor zaprezentuje najważniejsze krążki w historii muzyki rockowej. Do usłyszenia codziennie od poniedziałku do piątku po 14:40 oraz w soboty między 17:00 a 18:00.

To nie wszystkie zmiany - rok 2022 Antyradio rozpoczyna z nową oprawą dźwiękową porannego programu „Najgorsze państwo świata”, do której głos ponownie użyczył Piotr Fronczewski oraz nowymi autopromosami audycji. Po raz pierwszy w historii pod patronatem stacji znalazły się trzy najważniejsze festiwale rockowe w Polsce – Off Festival, Pol’and’Rock Festival oraz Open’er Festival. A to tylko część wydarzeń muzycznych, którym w tym roku patronuje Antyradio.