Obejrzyj koncerty finalistów Antyfestu Antyradia 2020! [WIDEO]

W finale Antyfestu Antyradia 2020 zmierzyło się 5 wybranych przez was zespołów. Kto zasługuje na statuetkę? Poznajcie laureatów i obejrzyjcie wideo z ich koncertów w naszym studiu (kolejność alfabetyczna).

Zespół "Eta"

ETA to szczeciński zespół z pogranicza rocka i punkrocka, który ma za sobą wiele koncertów w całej Polsce i nie tylko. Można powiedzieć, że to nieślubne dziecko Rolling Stones i Nirvany, które wychowało się u boku wujka Green Daya.Scena i energia z niej płynąca to nasza druga natura, dlatego po występie, możecie się spodziewać ogromnej ilości energii oraz endorfin w swoich żyłach, które sprawią, że będziecie chcieli więcej!

Portfolio:

Występ w roli headlinera na dużej scenie ukraińskiego przystanku Woodstock 2018

Laureaci II miejsca ogólnopolskiego przeglądu zespołów Festiwal Garaże (2019)

Zdobywcy dzikiej karty i I miejsca festiwalu Passion of the Young (2018)

Zwycięzcy Rock&Beer Fest 2018

I miejsce na 60 zespołów z całej Polski (dzięki głosom publiczności) w konkursie na support Jesiennej Trasy Koncertowej Afromental, Illusion, The Sixpounder, Power of Trinity i Corią w Gdańsku,

laureaci II miejsca Eliminacji do Trzciamajka Festiwal 2019

Zespół:

Beniamin Bochnacki (wokal, gitara rytmiczna)

Damian Przygoda (bas)

Kamil Grabowski (gitara prowadząca)

Szymon Bohdankiewicz (pianino)

Jędrek Cypryjański (perkusja)

Zespół "Gravity Off"

Gravity Off... gdzieś pomiędzy Tides From Nebula a COMA. Gramy wspólnie od kilku lat a płyta „Intronauta” jest ich zwieńczeniem. Przez te kilka lat miło nam było móc zagrać kilkadziesiąt koncertów przy okazji wygrywając niektóre przeglądy lub otrzymując wyróżnienia. Jednak to co sprawia nam największą radość to sam fakt grania na scenie i prezentowania swojego materiału, który spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem przez widownię.

Stąd też postanowiliśmy nagrać własnymi siłami album z naszą muzyką i przekonać się czy znajdzie się gdzieś dla nas miejsce w muzycznym świecie. Póki co to słuchacze/widownia umiejscowiła nas brzmieniowo i stylistycznie gdzieś między Tides From Nebula a COMA… co nam bardzo schlebia i stąd też pozwoliliśmy sobie na tak odważny wstęp. My jednak szukamy własnego stylu, własnego brzmienia i taki nam przyświeca cel w muzykowaniu. Odnaleźć własny, rozpoznawalny a zarazem miły dla ucha styl muzyczny.

Zespół "Katharsis"

Grupa KATHARSIS została założona przez gitarzystę Mirosława Szymankiewicza. Utwory zespołu charakteryzują się mocnym gitarowym brzmieniem, osadzonymi riffami oraz charyzmatycznym wokalem. Gramy autorski materiał. Wszystko utrzymane jest we własnym stworzonym przez nas stylu z elementami rocka i reggae. W skład zespołu wchodzą:

Waldi Lisiecki - Vocal,

Daniel LOKY Szymankiewicz - Guitar,

Mirek Szymankiewicz - Guitar,

Wanda Kupczyk - Bass, Marcin

Adamiak - Drums

Zespół "Ribs in Coke"

Emocjonalnie szczery zespół rockowy, o mocnym brzmieniu i niepretensjonalnie świeżym podejściu do gatunku. Grupa pięciu muzyków wywodzących się z różnych innych projektów, mająca na koncie koncerty na wielu scenach. Komponując własną muzykę opieramy się na naturalnych brzmieniach gitar czy mocnej i zgranej sekcji. Niebanalne teksty pisane w naszym polskim, ojczystym języku oddają w pełni odbiór świata widzianego oczami wokalisty. Ribs In Coke to kombinacja pięciu charakterów, które choć tak różne, łączy jedno..... muzyka.

Bartosz Kułaczewski – wokal,

Andrzej Kossewski – bas,

Wiesław Olszewski – perkusja,

Dariusz Powchowicz – gitara,

Marcin Stawujak – gitara.

Zespół "Skytruck"

Melodyjne riffy nawiązujące do tradycji rocka połączone z nowoczesnym brzmieniem i głębokimi tekstami, najwyższy poziom wykonawczy połączony ze spontanicznością, siła ekspresji. Wszystko to proponuje zespół Skytruck. Założony przez Tomka Borucha i Jakuba Szulca jesienią 2018 roku. Obaj muzycy znają się od wielu lat, studiowali w Katowicach gitarę na Akademii Muzycznej. Występowali w wielu uznanych zespołach polskiej sceny, aż przyszedł czas na spełnienie swoich wizji o robieniu muzyki. Panowie postanowili także rozwinąć skrzydła i oprócz gitar stanąć za mikrofonem.

Skład: