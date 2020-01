Ruszyło głosowanie w plebiscycie "Płyta Rocku Antyradia 2019". Internauci wyłonią polskich i zagranicznych laureatów w dziesięciu kategoriach. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 19 marca 2020 podczas gali w warszawskim Klubie Stodoła. Gwiazdami wieczoru będą Allusinlove z Wielkiej Brytanii oraz Bruklin. Wkrótce do ich grona dołączy trzecia zagraniczna kapela.

Głosowanie odbywa się na stronie Antyradio.pl. W plebiscycie można wziąć udział do 10 marca br., typując artystów w następujących kategoriach:

Płyta Rocku 2019 Antyradia – Polska

Płyta Rocku 2019 Antyradia – Zagranica

Przebój Rocku 2019 Antyradia – Polska

Przebój Rocku 2019 Antyradia – Zagranica

Wokalista Rocku 2019 Antyradia – Polska

Wokalista Rocku 2019 Antyradia – Zagranica

Wokalistka Rocku 2019 Antyradia – Polska

Wokalistka Rocku 2019 Antyradia – Zagranica

Zespół Rocku 2019 Antyradia – Polska

Zespół Rocku 2019 Antyradia – Zagranica

Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się m.in.: Kult, Nocny Kochanek, Muniek Staszczyk, Pidżama Porno, Rammstein, Volbeat, Slipknot, Ozzy Osbourne czy Greta Van Fleet.

Tradycyjnie gala "Płyty Rocku Antyradia", na której zostaną ogłoszeni laureaci w poszczególnych kategoriach, to również koncerty czołowych kapel rockowych. Tym razem w Klubie Stodoła wystąpią aż dwa zespoły z zagranicy, a także rodzimy Bruklin - ubiegłoroczny zwycięzca "Antyfestu Antyradia".

Pierwszą zagraniczną gwiazdą będzie brytyjski Allusinlove - rockowa post-grunge'owa formacja, znana z takich przebojów jak choćby "All Good People". Ich pierwsza płyta długogrająca "It's Okay To Talk", której premiera miała miejsce w czerwcu 2019 roku, została nominowana do plebiscytu Antyradia. Drugi z zagranicznych gości wydarzenia zostanie ogłoszony już wkrótce.

Gala Płyty Rocku Antyradia 2019 - bilety

Bilety na galę "Płyty Rocku Antyradia 2019" dostępne są na stronie ebilet.pl. Podwójne zaproszenia na imprezę będzie można też wygrać na antenie Antyradia i stronie Antyradio.pl.