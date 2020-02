SKUNK ANANSIE na trzech koncertach w Polsce!

Zespół Skunk Anansie od początku odznaczał się bezkompromisowym charakterem i nigdy się nie zmienił. Można to dostrzec w ich muzyce, która zawiera subtelne przejścia pomiędzy momentami delikatności a elementami naładowanymi politycznie i nagą emocjonalnością. Można to także odnaleźć w samej istocie zespołu, czyli mieszance wpływów, kultur i osobowości, które udało im się tak skutecznie połączyć.

Gdy zespół wyłonił się z obskurnego, londyńskiego zaplecza, elektryzując wszystkich, którzy mieli okazje ich posłuchać i zapewniając odświeżający zastrzyk adrenaliny dekadenckiej scenie muzycznej, członkowie Skunk Anansie brzmieli i wyglądali jak nikt inny do tej pory.

"Nikt w naszej okolicy nie widział wcześniej czegoś takiego jak my", mówi piosenkarka Skin, która założyła zespołu wraz z basistą Cass i gitarzystą Ace. "Byliśmy jak trzęsienie ziemi".

"Londyn w latach 90. był mieszaniną różnych ludzi", dodaje gitarzysta Ace, "jednakże zespoły tak nie wyglądały - zawsze było to czterech kolesi z identycznymi fryzurami. Byliśmy grupą prawdziwych ludzi i właśnie dlatego byliśmy radykalni."

Choć od tego czasu minęło już prawie 25 lat, inne zespoły nadal starają się nadrobić te zaległości. Nikt wcześniej ani później nie wywarł takiego wpływu kulturowego i emocjonalnego, co pomogło Skunk Anansie odnieść ogromny sukces. Największą miarą tego, co osiągnęli, jest fakt, iż nikomu innemu nie udało się pójść w ich ślady. Świetnym pomysłem zespołu było postanowienie uczczenia swojej 25 rocznicy działalności płytą na żywo 25LIVE@25 składającą się z ich najwspanialszych utworów, pochodzących z sześciu albumów studyjnych.

Niewiele zespołów potrafi tak zawładnąć sceną jak Skunk Anansie. Ich porywające występy na żywo to huragan energii, dźwięku i osobowości, a jednocześnie wezwanie do stania się częścią czegoś znacznie większego, czemu nie można się oprzeć. Utwory nagrane podczas europejskiej trasy koncertowej, która promowała album Anarchytecture z 2016 roku, stanowią celebrację niezrównanej kariery Skunk Anansie, jak i również muzycznej i kulturowej siły zespołu. "Ożywamy na scenie" - mówi basista Cass. "Jest to dla nas miejsce, w którym wyszczerzamy zęby".

Dwadzieścia pięć lat po tym, jak wyłonili się z impetem z zaplecza Londynu, międzynarodowa sława Skunk Anansie wciąż nie gaśnie. Przy okazji rocznicy ich działalności największe media w Wielkiej Brytanii mocno akcentują znaczenie zespołu w dzisiejszej kulturze. Takie programy jak Channel 4 News, Newsnight, The One Show, Radio 2 oraz krajowe gazety okrzyknęły Skunk Anansie kultowym filarem Britrocka, a prasa muzyczna i modowa, w tym Kerrang, NME, Classic Rock, Dazed & Confused, Phoenix Magazine, Diva Magazine, The Quietus i wiele innych, wyraziły swoje ogromne uznanie dla tego zespołu.

Podczas ceremonii rozdania nagród "2018 Music Week", Skin otrzymała nagrodę „Inspirational Artist”, cały zespół uhonorowano nagrodą Kerrang "Hall of Fame Award" w 2019 roku. Wkład zespołu do muzyki następnych pokoleń zawsze będzie ogromny, choćby poprzez organizację stypendiów fundowanych przez Skunk Anansie oraz zaangażowanie w pomoc akademii ACM, która ma na celu wspieranie wschodzących gwiazd branży muzycznej.

Wydanie płyty 25LIVE@25 to kolejny kamień milowy w niesamowitej karierze zespołu, stanowiący żywy, namacalny dowód na to, że istnieje i zawsze będzie istniał tylko jeden Skunk Anansie. Rok 2020 pisze następny rozdział z życia jednego z najwspanialszych, brytyjskich zespołów rockowych!

