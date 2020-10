"Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "When You Were Young", "Human"... Lista hitów stworzonych przez The Killers w czasie ich blisko dwudziestoletniej kariery jest długa i imponująca. Wkrótce zagrają na jednej z największych imprez muzycznych w Polsce - Open'er Festival 2021.

The Killers na Open'er Festival 2021 - kiedy koncert? Ile kosztują bilety?

Już 3 lipca grupa zagra na Open'er Festival 2021. The Killers wystąpią na Orange Main Stage! Bilety na festiwal można nabyć do 7 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania puli. Istnieją następujące warianty:

Karnet 4 DNI - 649 złotych

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 749 złotych

Karnet weekendowy (piątek + sobota) - 459 złotych

Karnet weekendowy (piątek + sobota) + pole namiotowe - 529 złotych

Bilet jednodniowy - 315 złotych

The Killers na Open'er Festival 2021 - historia zespołu

Grupa powstała w 2001 roku w Las Vegas i zgodnie z wizerunkiem słynnego amerykańskiego miasta, już od pierwszych singli z debiutanckiego albumu "Hot Fuss" (2004) porywała fanów rozmachem i przebojowością. Przy drugim albumie zespół był już dobrze naoliwioną, rozpędzoną rockową maszyną. Posiadali swój własny styl, charakterystyczny głos Brandona Flowersa i stale powiększającą się rzeszę fanów na całym świecie.

Sukces „Sam’s Town” dał The Killers aż 2 statuetki Brit Awards (International Group, International Album) oraz szóstą i siódmą nominację do Grammy za kawałek „When We Were Young”. Kolejna płyta „Day & Age” sprzedała się w ponad 3 milionach sztuk, a taneczny singiel „Human” trafił do Top 10 w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Szwecji i kilkunastu innych krajach. W 2012 roku The Killers zaprezentowali czwartą płytę „Battle Born”, a wydany pięć lat później „Wonderful Wonderful” od razu trafił na 1. miejsce w USA.

W ubiegłym miesiącu grupa podzieliła się z fanami szóstym albumem. „Imploding The Mirage”, tak jak wszystkie dotychczasowe płyty The Killers, znalazł się na szczycie w Wielkiej Brytanii już w pierwszym tygodniu po wydaniu. 3 lipca będziemy świętować razem z zespołem dwie przebojowe dekady ich działalności.

