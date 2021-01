Tydzień z WOŚP w Antyradiu. Specjalna ramówka, wywiady, koncerty i licytacje

Antyradio po raz 10. wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Od dziś do piątku o 13:40 będziecie mogli wysłuchać codziennej rozmowy z Jurkiem Owsiakiem. 25 stycznia pojawi się specjalne wydanie programu "Zaraz będzie ciemno", w całości poświęcone 29. Finałowi. Z kolei we wtorek na antenie ruszy licytacja "Złotego Serduszka" z numerem 16, która potrwa do niedzieli do 20:30. Rok temu serduszko, którego aukcję przeprowadzono w Antyradiu, zostało wylicytowane za 22 tysiące złotych.

29. Finał WOŚP: Tydzień z WOŚP w Antyradiu

Przez cały tydzień Antyradio będzie również na bieżąco informować o przygotowaniach do wielkiego Finału, który nastąpi już w niedzielę 31 stycznia 2021 roku.

Od 20:00 w sobotę (30.01) do północy w niedzielę (31.01) na antenie Antyradia pojawi się specjalna ramówka poświęcona 29. Finałowi WOŚP. Program będzie nadawany ze studia zlokalizowanego w głównym sztabie Orkiestry na Placu Defilad w Warszawie. Sobotnią audycję poprowadzi Tomasz Kasprzyk, którego gościem będzie Jurek Owsiak. Na antenie transmisje koncertów Krzysztofa Zalewskiego i Piotra Bukartyka.

Antyradio gra z WOŚP już po raz 10.!

Od rana w niedzielę rozpocznie się program nadawany z samego centrum wydarzeń, relacje reporterów z różnych stron Polski, wywiady z artystami i gośćmi związanymi z WOŚP, licytacja "Złotego Serduszka", a także transmisje koncertów, które zagrają: Vavamuffin, Piersi, Dżem, Koniec Świata, Organek, Dr Misio, Łąki Łan, Voo Voo i wielu innych.

Słuchacze Antyradia mogą również wziąć udział w wyjątkowych aukcjach Allegro organizowanych przez redakcję. Do wylicytowania m.in. prowadzenie jednego z programów "Odjechani" wspólnie z Joanną i Włodzimierzem Zientarskimi oraz Kubą "Kojotem" Olszewskim. Licytować możecie TUTAJ.