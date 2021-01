Wylicytuj Złote Serduszko WOŚP w Antyradiu!

Już po raz 10 Antyradio zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jako wyłączny rockowy partner Finału. We wtorek na antenie Antyradia ruszyła licytacja "Złotego Serduszka" z nr 16, która potrwa do niedzieli do ok. 20:30. Rok temu zostało wylicytowane za 22 tys. zł. Każdy licytujący w czasie licytacji będzie występował pod wybranym przez siebie pseudonimem (którym może być nazwa firmy, marki lub produktu) i jego dane nigdy nie zostaną nikomu udostępnione, chyba że on sam zdecyduje inaczej.

Słuchacze Antyradia mogą również wziąć udział w wyjątkowych aukcjach Allegro organizowanych przez redakcję. Do wylicytowania m.in. prowadzenie jednego z programów "Odjechani" wspólnie z Joanną i Włodzimierzem Zientarskimi oraz Kubą "Kojotem" Olszewskim.