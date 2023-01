Antyradio gra w WOŚP. Zobacz wszystkie nasze licytacje!

W ramach naszego partnerstwa z Fundacją, na licytację przekazujemy:

Licytacja Złotego Serduszka numer 16

Kolejny raz fani Antyradia będą mogli zdobyć jedno ze 100 specjalnych Złotych Serduszek. Licytacja odbyła się na antenie Antyradia.

Letni zestaw od Antyradia

Bluzo-worek, idealny do wypakowania po brzegi, a przede wszystkim do narzucenia na siebie, gdy nadejdzie chłodniejszy wieczór. Czapka z daszkiem, chroniąca głowę i oczy przed rażącym słońcem. Koszulka typu tank. Butelka filtrująca wodę. Do tego dorzucamy szybko-schnący ręcznik i głośnik JBL, idealne na wylegiwanie się na trawie przy dobrej muzyce.

Link do licytacji na Allegro

Zestaw zimowy Antyradia

Zestaw zimowy, unisex, rozmiar L, w którym znajdują się:

Gruba bluza, która ogrzeje w zimowe dni i noce. Stylowa, czarna koszulka. Kubek termiczny, na ciepłą herbatę, kawę, albo grzańca. Ciepła czapka typu beanie. Słuchawki JBL, żeby można było posłuchać dobrej muzyki, gdy na zewnątrz mroźna zawierucha. Do tego wszystkiego, byście poczuli się bardziej jak ninja w starciu z zimnem, mamy dla Was ninja-parasol.

Link do licytacji na Allegro

Kolacja ze śniadaniem od Antyradia

Kolacja ze śniadaniem w towarzystwie dziewczyn z Antyradia, czyli Joanny Zientarskiej i Małgorzaty Wierzejewskiej.

Takiej okazji nie można przegapić, więc licytujcie nie szczędząc pieniędzy. Jako Antyradio zafundujemy Ci niesamowite wspomnienia, ale pamiętaj że to, co się zadzieje w Antyradiu, zostaje w Antyradiu!

+ nocleg w co najmniej 3*** hotelu, zwiedzanie Antyradiowej redakcji i studia oraz masa innych atrakcji. Miejsce spotkania: Warszawa

Link do licytacji na Allegro

Współprowadzenie audycji w Antyradiu

Masz niepowtarzalną okazję poznać radio od środka i współprowadzić wybraną audycję wraz z ulubionymi redaktorami Antyradia. Jeśli wygrasz licytację możesz wybrać prowadzenie jednej z tych audycji: Najgorsze Państwo Świata, Ostry Dyżur, Rockomotywa, Odjechani, Kasprologia, Turbo Top, Makakofonia/MakakArt, Gastrofaza, oraz Rzeźnia.

Poczuj się wyjątkowo i spędź z nami dzień słuchając najlepszego rocka na świecie!!!

Miejsce: studio w Warszawie

Link do licytacji na Allegro

Płyta CD Mazolewski/Porter "Philosophia"

Płytę CD Mazolewski/Porter "Philosophia" z autografami Wojtka Mazolewskiego i Johna Portera.

Link do licytacji na Allegro

Płyta Skunk Anansie Anarchytecture CD

Płytę CD Skunk Anansie "Anarchytecture" z autografami artystów.

Link do licytacji na Allegro

Płyta Alter Bridge Walk The Sky 2.0 CD

Płytę CD Alter Bridge "Walk the Sky" z autografami artystów

Link do licytacji na Allegro

Płyta Andrew W.K. You're Not Alone CD

Płytę CD Andrew W.K. "You're Not Alone" z autografem artysty

Link do licytacji na Allegro

Płyta Halestorm Vicious CD

Płytę zepołu Halestorm "Vicious" wraz z autografami.

Album został podpisany przez Lizzy i Arejaya Hale przy okazji wizyty w Antyradiu.

Link do licytacji na Allegro

Dowolny koncert pod patronatem Antyradia

W ramach naszego partnerstwa z Fundacją, na licytację przekazujemy bilet na dowolny koncert! Wybierz się wraz z osobą towarzyszącą na dowolny koncert lub festiwal pod patronatem Antyradia. Oferta ważna do końca roku 2023. Swój udział prosimy zadeklarować na dwa tygodnie przed wydarzeniem. Wydarzenie jest jednorazowe.

Link do licytacji na Allegro

Pióro od Krzysztofa Dowgirda

Wieczne pióro m-ki WATERMAN, które redaktor wypatrzył w maleńkim zakładzie zegarmistrzowskim i które kupił od razu z myślą, że zostanie wystawione na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wartością dodaną do tego pióra są dwa zdjęcia z autografami Jurka Owsiaka i redaktora Dowgirda.

Link do licytacji na Allegro