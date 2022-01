Regulamin licytacji na najbardziej hojnego darczyńcę wśród słuchaczy Antyradia „30. Finał WOŚP 26 - 30 stycznia 2022”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem licytacji na najwyższą darowiznę finansową na 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zwanej dalej także licytacją) jest Eurozet Radio Sp. z o.o., ul. Żurawia 8 , 00-503 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000042292, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500,00 PLN, zarejestrowana w BDO pod numerem 000537410, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

2. Zwycięzca licytacji przekaże zadeklarowaną przez siebie kwotę darowizny na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, adres: ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa, wpisanej do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000030897 (dalej „Fundacja”). Fundacja przeznaczy darowiznę w całości na cel zbiórki 30. Finału WOŚP, który gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

§ 2

Przedmiot licytacji

1. Przedmiotem licytacji jest dokonanie jak najwyższej darowizny finansowej na rzecz zbiórki 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osoba, która zadeklaruje największą wartość darowizny, jako honorową nagrodę otrzyma złote serduszko WOŚP z nr 016.

§ 3

Uczestnicy licytacji

1.Uczestnikiem licytacji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.Warunkiem udziału w licytacji jest podanie danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego w momencie przystąpienia do licytacji. Zwycięzca licytacji po otrzymaniu informacji o wygranej ma obowiązek podania m.in. miejsca i adresu zamieszkania.

§ 4

Przebieg licytacji

1. Licytacja odbędzie się w dniach 26-30 stycznia 2022 r., na antenie Antyradia, w kolejnych audycjach, w godz. od 8.00 do 23.59.

2. Proponowane wartości darowizn będzie można deklarować w czasie trwania audycji.

3. Słuchacze będą mogli przekazywać propozycje wysokości darowizny drogą telefoniczną, zgłaszając swoje deklaracje na znak prowadzącego audycję pod nr telefonu 321 321 666 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora).

4. Na znak podany przez prowadzącego słuchacze składając propozycję kwot darowizn, za każdym razem wskazują proponowaną kwotę darowizny oraz imię i nazwisko licytującego. Telefony anonimowe lub nagrania na automatyczną sekretarkę nie będą brane pod uwagę.

5. Deklaracja darowizny zgłaszana przez uczestników Licytacji jest jawna dla innych uczestników (o każdej deklaracji prowadzący audycję będzie informował słuchaczy).

6. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą deklarację darowizny na rzecz WOŚP.

7. Najwyższa złożona deklaracja przekazania darowizny staje się wiążąca z chwilą zakończenia licytacji, o czym prowadzący audycję poinformuje słuchaczy na antenie. Zgłoszenie deklaracji darowizny jest ustnym oświadczeniem woli o przyjęciu na siebie obowiązku przekazania darowizny na konto Fundacji WOŚP w terminie nie dłuższym niż do 28 lutego 2022 r. (data uznania wpłaty na rachunku Fundacji WOŚP).

8. Fundacji WOŚP przysługuje prawo dochodzenia zadeklarowanej kwoty darowizny wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego oraz podania do publicznej wiadomości danych Zwycięzcy licytacji, który nie wpłacił darowizny w terminie określonym w pkt 7.

9. Zwycięzcy licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia.

10. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowych wartości darowizny pierwszeństwo ma propozycja zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).

11. W przypadku niewpłacenia zadeklarowanej kwoty darowizny w określonym w ust 7 terminie przez osobę, która złożyła najwyższą propozycję i nie skorzystania przez Fundację WOŚP z prawa wskazanego w ust 8, prawo do otrzymania nagrody przechodzi na następnego uczestnika licytacji, który złożył drugą co do wartości propozycję darowizny, o czym Organizator zawiadomi Fundację WOŚP i ww. uczestnika licytacji.

12. Imię i miejsce zamieszkania (wyłącznie w zakresie nazwy miejscowości) Zwycięzcy licytacji może zostać podane na antenie Antyradia oraz na stronie internetowej www.antyradio.pl.

13. Poprzez przystąpienie do licytacji, uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5

Przekazanie darowizny i wręczenie nagrody za zwycięstwo w licytacji

1. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do wpłacenia deklarowanej przez siebie darowizny na rzecz WOŚP zgodnie z zapisem § 4 ust 7, na wskazany rachunek bankowy Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:

NUMER KONTA 30. Finału 88 1140 1010 0000 5244 4400 1130

Oddział Korporacyjny Warszawa

mBank S.A.

ul. Królewska 14

00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele 30. Finału WOŚP– Serduszko Antyradio”

2. Przekazanie honorowej nagrody za zwycięstwo w licytacji nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przez Zwycięzcę wpłaty na podane konto Fundacji oraz po otrzymaniu przez Organizatora mailowego potwierdzenia od Fundacji, o wpływie środków na konto Fundacji WOŚP.

3. Szczegóły dotyczące sposobu przekazania nagrody zostaną ustalone ze Zwycięzcą licytacji.

4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do odebrania nagrody za zwycięstwo w licytacji najpóźniej do dnia 31 marca 2022 r.

§ 6

Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje mogą być kierowane na adres: Eurozet Radio Sp. z o.o., ul. Żurawia 8 , 00-503 Warszawa.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292 , NIP: 5252208814, REGON: 017270730, adres e-mail: antyradio@antyradio.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w kilku lub wszystkich poniższych celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA przeprowadzenie licytacji (zgłoszenia do licytacji, w tym wyłonienia zwycięzcy licytacji),obsługa zwycięzcy licytacji, w tympublikacji wyników licytacji, ogłoszenia zwycięzcy,wydania przedmiotu licytacji,obsługireklamacji dotyczących licytacji art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na przeprowadzeniu licytacji i obsłudze zwycięzcy) przez czas trwania licytacji i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników licytacji lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania licytacji i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników licytacji lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionychinteresów realizowanych przez Administratora polegających w szczególności na obronie praw Administratora) przez czas trwania licytacji, a po zakończeniu licytacji przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane z organizacją i obsługą licytacji: firmy kurierskie, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego oraz Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w licytacji lub otrzymania przedmiotu licytacji. Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w licytacji lub brak możliwości otrzymania przedmiotu licytacji.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje w dowolnym momencie gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W celu wykonania praw przez osobę, której dane są przetwarzane (z wyjątkiem prawa skargi do organu nadzorczego), należy skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych kierując żądanie na wskazany adres e-mail: iodo@euzrozet.pl .

Administratorem danych osobowych Zwycięzcy licytacji będzie Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie. Obowiązek informacyjny znajduje się poniżej.

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14; w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy ochronadanych@wosp.org.pl ; Twoje dane osobowe (które otrzymamy od Eurozet Radio sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa) przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Art. 6 ust 1 lit. f RODO), w zakresie:

a) sprawdzenia wpłaty zwycięzcy licytacji oraz ewentualnej publikacji wyników licytacji

b) obrony przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń);

odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP w zakresie świadczonych przez nich usług w tym IT, kurierskich, pocztowych, prawnych, hostingu poczty, zgodnie z podpisanymi umowami – przy czym nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach; Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej,

z poniższym zastrzeżeniem:

Administrator korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:

a) oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;

b) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.

W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane

i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej. Zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej.

Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych.

Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez:

a) do 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników licytacji lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą – w zakresie celu wskazanego w pkt 3 lit. a klauzuli,

b)przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania – w zakresie celu wskazanego w pkt 3 lit. b klauzuli;