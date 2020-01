17-latek odkrył niezwykła planetę trzeciego dnia stażu w NASA

Stażyści nie mają zazwyczaj łatwego życia. Jeśli mają szczęście, otrzymują do zrobienia najbardziej uciążliwe zlecenia, jeśli zaś mają pecha, uczą się tylko przygotowywać kawę i wykonywać obowiązki kuriera.

W NASA do kwestii szkoleń młodych, obiecujących osób podchodzi się na szczęście poważnie. Gdy na letnie praktyki zgłosił się 17-letni Wolf Cukier, otrzymał do weryfikacji część danych zarejestrowanych przez TESS, czyli Transiting Exoplanet Survey Satellite.

Ludzkie oko w dalszym ciągu bywa lepsze w wyszukiwaniu wzorów, niż algorytmy. Dlatego też stażyści NASA otrzymują do zweryfikowania dane, w których podejrzewa się śladów pozostawionych przez krążące wokół gwiazd planety.

Część z tych wskazań pochodzi od entuzjastów, którzy samodzielnie przeglądają dane z TESS i zgłaszają podejrzenie zaobserwowania tranzytów. Zadanie ich analizowania otrzymał stażysta Cukier.

17-latek podsumował swoje odkrycie w dwóch krótkich zdaniach.

"

Przeszukiwałem dane zgłoszone przez ochotników, w których zaznaczyli okresowe zaćmienia w układzie dwóch gwiazd, które z naszego punktu widzenia nachodzą na siebie podczas każdej orbity. Trzeciego dnia praktyk zauważyłem sygnał z systemu TOI 1338. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na zaćmienie słoneczne, ale nie zgadzał się czas, w jakim do tego doszło. Okazało się, że była to planeta. "