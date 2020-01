666 tęczowych ławek może stanąć w Warszawie. „Szyderstwo z polskiej tożsamości”

Budżet partycypacyjny pozwala mieszkańcom miasta zgłaszać projekty inwestycji do zrealizowania w ich dzielnicy lub na terenie całego miasta. Propozycje poddawane są głosowaniu, a te najlepsze mogą liczyć na realizację.

Robert Buciak z Zielonego Mazowsza zaproponował, żeby krajobraz stolicy został rozświetlony przez tęczowe ławki. Autor projektu dolał jeszcze oliwy do ognia proponując, żeby było ich dokładnie 666, co nie zostało przeoczone przez wyznawców tak zwanych „tradycyjnych wartości”, prezentujących zazwyczaj postawy określane jako homofobiczne.

Buciak opisał swój projekt w następujący sposób:

Założenia projektu są proste:

W Warszawie brakuje ławek. Potrzebne są one szczególnie osobom starszym i chorym, które mają trudności w chodzeniu. Ławki pozwalają na odpoczynek i nawiązywanie relacji sąsiedzkich. Zgodnie ze standardami dostępności m.st. Warszawy ławki powinny stanąć co 50 metrów w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego i co 100 metrów w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu pieszego. Projekt ma na celu systematyczną realizację standardów dostępności, co zapewni mieszkańcom możliwość odpoczywania w drodze do sklepu, apteki, przychodni, przystanku autobusowego czy podczas codziennego spaceru. Projekt ma na celu poprawę zdrowia mieszkańców i dostępności pieszej miasta. "