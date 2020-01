Autonomiczny tramwaj na torach w Krakowie. Pierwszy kurs zakończony sukcesem

Autonomiczne pojazdy jeżdżą o wiele bezpieczniej niż ludzie. Nie tylko są w stanie dostrzec więcej szczegółów otoczenia i z wyprzedzeniem reagować na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, mogą też się ze sobą komunikować, przekazując informacje o ruchu drogowych i zagrożeniach.

Producenci aut coraz śmielej zapowiadają, że od autonomicznej rewolucji dzielą już nas nawet nie lata, lecz tylko miesiące. Tesla wyposaża wszystkie samochody w komplet czujników i komputerów, tak by po certyfikowaniu aut do samodzielnej jazdy móc włączyć tę opcję aktualizacją oprogramowania.

Autonomiczny tramwaj wpisuje się doskonale w trend automatyzacji transportu. Kraków ma szansę na bycie światową awangardą w komunikacji miejskiej dzięki pracom prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Politechnikę Krakowską oraz Newag. Swój wkład ma także Cybid i Medcom.

Test odbył się w nocy z 27 na 28 stycznia 2020. Autonomiczny tramwaj własnymi siłami przejechał trasę z przystanku Muzeum Narodowe do Cichego Kącika.

Jedną z mocnych stron autonomicznego tramwaju jest możliwość dostosowywania prędkości jazdy do cykli sygnalizacji świetlnej, tak by płynnie przejeżdżać pomiędzy przystankami korzystając z „zielonej fali”.

W pierwszej fazie autonomiczne tramwaje będą pełnić funkcje asystenta dla motorniczego.

"

Nadzór nad pracą motorniczego będzie odbywał się w zakresie: czuwania nad prędkością – zwalnianie w przypadku, gdy motorniczy jedzie za szybko w stosunku do wymagań, przerywania rozruchu przy izolatorach sekcyjnych, wykrywania przeszkód i weryfikowania możliwości przejazdu – dostosowanie prędkości, automatyzacji rozruchu i hamowania przystankowego i przy sygnalizacji świetlnej, opcjonalnie – komunikacji z sygnalizacją świetlną i dostosowaniem prędkości do cyklu świateł, tak by zapewnić płynny przejazd. "