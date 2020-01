Co może nam wysiąść w aucie? Uczestnik "Milionerów" nie znał odpowiedzi

Program "Milionerzy" prowadzony przez Huberta Urbańskiego wrócił na ekrany polskich telewizorów i ponownie wywołał zainteresowanie u widzów. Wieczorami Polacy zasiadają do teleturnieju i razem z uczestnikami starają się odpowiadać na pytania zadane przez prowadzącego.

W aucie może nam wysiąść:

W 211. odcinku gracz trafił na pytanie dotyczące samochodu. Uczestnik walczył właśnie o 10 tysięcy złotych. Hubert Urbański poprosił go o dokończenie zdania: "W aucie może nam wysiąść...". Dla wielu doświadczonych kierowców pytanie zapewne było banalnie proste. Jednak gracz siedzący naprzeciwko prowadzącego w studiu długo się wahał między następującymi odpowiedziami:

A - smok trzygłowy

B - smog powietrza

C - smok oleju

D - smok oleju napędowego

Prawidłowa odpowiedź to oczywiście "C". Jednak dla uczestnika nie było to takie oczywiste. Gracz poprosił o pomoc publiczność, która w 51 procentach wskazała prawidłową opcję.

