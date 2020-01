Donald Trump ściągnął logo Sił Kosmicznych ze „Star Treka”

Stany Zjednoczone od lat przymierzały się do stworzenia Kosmicznych Sił Zbrojnych. Zielone światło dla nowej formacji dał w końcu Donald Trump.

Kontrowersyjny prezydent USA stwierdził, że przestrzeń kosmiczna będzie już w bliskiej przyszłości decydować o bezpieczeństwie narodowym mocarstwa.

Trump postanowił pochwalić się przyjęciem oficjalnego logo formacji. Po zapoznaniu się z nimi można poczuć się nieco skonfundowanym, jako że grafika jak żywo przypomina znak używany przez Gwiezdną Flotę w „Start Treku”.

Logo Sił Kosmicznych USA skopiowane ze Star Treka?

W sieci szybko pojawiły się publikacje pozwalające zobaczyć, jak bardzo podobne są loga U.S. Space Force i Gwiezdnej Floty.

Fani „Star Treka” poczuli się urażeni, gdyż seriale i filmy miały wydźwięk pacyfistyczny i nakłaniały do tolerancji i rozwiązywania sporów dialogiem, a nie walką. Do starć toczonych przez U.S. Space Force jeszcze co prawda daleka (chyba, że tajemnicze misje wahadłowca X-37B są bardziej zaawansowane, niż możemy przypuszczać), jednak wykorzystanie pokojowej stylistyki do identyfikacji sił zbrojnych zostało odebrane jako niestosowne.

Do dyskusji włączyli się wojskowi, którzy pokazali prawdziwą historię i inspiracje stojące za stworzeniem znaku rozpoznawczego U.S. Space Force

Specjaliści podkreślili, że symbol „delta” używany jest przez siły powietrzne od dziesięcioleci, na logo formacji pojawiała się też Ziemia z symbolicznie przedstawionymi orbitującymi wokół niej obiektami. Upodobnienie do znaku Gwiezdnej Floty wynika z przyjęcia okrągłego kształtu logo, tak by współgrało ono z odznakami poszczególnych misji kosmicznych noszonymi przez astronautów.

