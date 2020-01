Elon Musk chce wysłać milion osób na Marsa do 2050 roku. Sceny jak z „Battlestar Galactica”

SpaceX pokazał, że może dokonać niemożliwego. Nikt nie wierzył w rakiety wielorazowego użytku, zanim model Falcon 9 nie zaczął rutynowa wracać z misji i lądować na barce czekającej na oceanie.

Obniżenie kosztów wynoszenia materiałów na orbitę stanowiły główne wyzwanie dla głównej misji SpaceX: zasiedlenia Marsa. Starship, nowa generacja olbrzymich rakiet, powstaje właśnie z myślą o transportowaniu chętnych na Czerwoną Planetę.

Prace nad wdrożeniem plany w życie wrą, o czym miliarder przypomina od czasu do czasu na Twitterze, odpowiadając na pytania internautów. Tym razem poruszono zagadnienia związane z przeprowadzką części ludzkości na Marsa.

Elon Musk zdradził nowe szczegóły planu kolonizacji Marsa. Ma rozmach

Impolsem do dyskusji na temat kolonizacji Marsa było zdjęcie pokazujące zaawansowanie prac nad jednym z pierwszych Starshipów. Elon Musk ma na dzieję, że pojazd wystartuje jeszcze w 2020 roku.

Na ten widok internauci zaczęli zadawać pytania. Okazało się, że plan Muska jest znacznie bardziej okazały, niż się do tej pory spodziewano.

W przyszłości SpaceX ma produkować około 100 Starshipów rocznie, tak by ogólna ich liczba wyniosła 1000 sztuk po 10 latach. Na pokładzie każdego z nich znajdzie się miejsce dla 100 osób.

Ze względu na mechanikę orbitalną okno startowe z Ziemi na Czerwoną Planetę otwiera się co 26 miesięcy. Zapytany, jak zamierza poradzić sobie z tym problemem Musk powiedział, że zamierza po prostu wysłać całą taką flotyllę w podróż jednocześnie Pozwoliłoby to przetransportować podczas jednego wielkiego przelotu 1000 rakiet nawet do 100 000 osób.

Samodzielna kolonia na Marsie ma umożliwić przetrwanie ludzkości nawet w przypadku, gdy na Ziemi dojdzie do katastrofy. Pozwoliłoby to zachować nasze dziedzictwo i cywilizację.

Zobacz także: Elon Musk podał koszt przeprowadzki na Marsa