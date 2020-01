Elon Musk też nie może przestać nucić "Grosza daj wiedźminowi"

Miliarder i naczelny memiarz z Tesli, Elon Musk podzielił się niedawno na Twitterze swoją miłością do "Wiedźmina". Przynajmniej tak by się mogło wydawać. Przedsiębiorca udostępnił bowiem mema nawiązującego do "Toss a Coin To Your Witcher", czyli wielkiego przeboju śpiewanego w serialu przez Jaskra (w tej roli Joey Batey).

Elon Musk lubi memy z Wiedźmina

Wszystko zaczęło się, gdy kilka tygodni po premierze Musk napisał na Twitterze tytuł samego utworu:

Kilka dni później, Elon Musk udostępnił natomiast tego niezbyt śmiesznego mema, którego podpisał bardzo znaczącym: "Hehehe".

Prawdziwy dowcipniś z tego Muska. "Wiedźmin" zadebiutował na Netfliksie 20 grudnia 2019 roku. Data premiery 2. sezonu jest nieznana.