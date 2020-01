Greenpeace i PETA wśród organizacji terrorystycznych wymienionych w brytyjskim dokumencie

Świat zmienił się po zamach na World Trade Center. Dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli zaczęto sięgać po środki masowej inwigilacji, żeby odnajdywać i dusić wszystkie inicjatywy terrorystów w zalążku, zanim zostaną wprowadzone w życie.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jakie organizacje uznawane są za zagrożenie. Z tego powodu w Wielkiej Brytanii opublikowano dokument, w którym prezentowane są niebezpieczne organizacje wraz ze wskazaniem wyróżników graficznych, których używają.

Ma to pomóc nauczycielom i lekarzom w ustaleniu, że mają kontakt z osobami potencjalnie niebezpiecznymi, tak by mogli zgłosić to odpowiednim służbom.

W dokumencie, oprócz informacji o grupach neonazistowskich pojawiły się także dane o organizacjach zaangażowanych w ochronę środowiska oraz walkę o prawa zwierząt. W jednym rzędzie postawiono faszystów oraz Greenpeace oraz PETĘ.

Do publikacji dotarli angielscy dziennikarze, którzy podczas jej lektury natrafili na kilka stron poświęconych organizacjom ekologicznym.

Okazało się, że jako niebezpieczne i potencjalnie ekstremistyczne uznano między innymi Greanpeace, Petę czy Extinction Rebellion.

Wyszczególnione w dokumencie podmioty dopuszczały się podczas protestów łamania prawa. Przykładem może być członek Extinction Rebellion, który w ramach protestu przeciwko zanieczyszczania atmosfery przez samoloty przykleił się do kadłuba startującej z londyńskiego lotniska maszyny.

Dokument wzywa czytających do zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących organizacji wymienionych w dokumencie na stronie przyjmującej „akcje przeciwko terroryzmowi”.

Jak łatwo się domyślić, proekologiczne organizacje wymienione w raporcie nie są z tego powodu zadowolone, o czym mówił szef brytyjskiego Greenpeace’u:

" Wrzucanie osób dbających o środowisko raz organizacji terrorystycznych do jednego worka nie pomoże w walce z zagrożeniami. Jak mamy wydedukować dzieci o skutkach katastrofy klimatycznej, gdy jednocześnie osoby zaangażowane w powstrzymywanie globalnego ocieplenia nazywa się terrorystami? "

Policja tłumaczy, że nie wszystkie wymienione w dokumencie grupy zostały uznane jako organizacje terrorystyczne; przekazywane informacje mają za zadanie zwiększyć rozpoznawalność symboli, na której natrafiają służby. W publikacji znajduje się zastrzeżenie, że nie wszystkie zamieszczone loga oznaczają grupy, którymi interesują się antyterroryści.

