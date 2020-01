Greta Thunberg odwiedziła w sekrecie Polskę. Widziano ją z ekipą filmową przy Elektrowni Bełchatów

Szwedzka nastolatka stała się symbolem buntu młodych osób przeciw wyniszczającej środowisko i prowadzącej do katastrofy klimatycznej polityki nieograniczonego korzystania z paliw kopalnych.

Gazy cieplarniane wyemitowane do tej pory sprawią, że średnia temperatura na świecie wzrośnie co najmniej o 2 stopnie Celsjusza, co spowoduje rozstrojenie systemu klimatycznego i częstsze pojawianie się ekstremalnej pogody i zjawisk. Przedsmakiem tego są dewastujące pożary w Australii.

Greta Thunberg w sekrecie odwiedziła Polskę; informacje o jej wizycie nie zostały podane w jej mediach społecznościowych. Zdarzenie potwierdziła bełchatowska policja, której funkcjonariusze towarzyszyli nastolatce i ekipie filmowej podczas wizyty w gminie Kleszczów. Aktywistka nagrywała materiał o Elektrowni Bełchatów.

Greta Thunberg w Polsce. Nagrywała film o Elektrowni Bełchatów

Młoda Szwedka chciała nakręcić materiał na terenie elektrowni, Polska Grupa Energetyczna odrzuciła jednak jej prośbę. Elektrownia węglowa w Bełchatowie jest największym emitentem gazów cieplarnianych w Europie, samodzielnie odpowiadając za 10% wszystkich polskich emisji.

Roczne emisje CO 2 przez Elektrownię Bełchatów zbliżają się do poziomu 40 mln ton rocznie. Przez cały okres swojego funkcjonowania zakład umieścił według wyliczeń ClientEarth ponad miliard ton dwutlenku węgla.

Można się domyślać, jakie zdanie o działaniu elektrowni przedstawiła Greta Thunberg. Kwestią otwartą są plany dotyczące emisji nagrania: nie wiadomo, czy wideo trafi do mediów społecznościowych, czy też może nagranie to część prac nad pełnoprawnym filmem dokumentalnym.

