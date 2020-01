Greta Thunberg spotkała się z polskimi górnikami. Związki zawodowe zarzucają im zdradę Polski [WIDEO]

Nasz świat płonie. Tymi mocnymi słowami Greta Thunberg zaatakowała polityków podczas 49. Światowego Forum Ekonomicznym w Davos, zarzucając im bezczynność i przyzwolenie na zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Każda godzina braku zdecydowanych działań podsyca płomienie.

Inicjatorka Strajku Szkolnego dla Klimatu stała się symbolem walki młodego pokolenia z losem, jaki szykuje dla nich w przyszłości światowa gospodarka polegająca na paliwach kopalnych. Greta Thunberg stała się też z miejsca wrogiem numer 1 osób kontestujących naukowe dane o ociepleniu klimatu.

Szwedzka nastolatka odwiedziła Polskę i widziano ją razem z ekipą filmową w okolicach Bełchatowa. Tamtejsza elektrownia węgłowa to według raportu opublikowanego przez The Guardian największy emitent dwutlenku węgla w Europie, generujący 38 mln ton CO 2 rocznie i odpowiadający za ponad 10% całości polskiej emisji (327 mln ton w 2019 roku). Greta Thunberg prosiła Polską Grupę Energetyczną o możliwość zrealizowania nagrań na terenie elektrowni, uznano ją jednak za osobę non grata i nie wpuszczono.

Czas dla aktywistki znaleźli górnicy z zamkniętej kopalni Makoszowy, którzy oprowadzili ją także po zabytkowym obiekcie Guido. Gdy sprawa wyszła na jaw, górnicze związki zawodowe nazwały to zdradą i działaniem na szkodę Polski.

Greta Thunberg o polskich górnikach. Spotkanie z aktywistką potraktowane jako zdrada

Podczas krótkiego wystąpienia w Davos Thunberg nawiązała do spotkania z polskimi górnikami.

" W ubiegłym tygodniu byłam w Polsce i spotkałam się z polskimi górnikami, którzy stracili pracę, bo ich kopalnia została zamknięta. Oni się nie poddali. Przeciwnie, zdają się rozumieć bardziej fakt, że potrzebujemy zmian niż wy. "

Wcześniej nastolatka zauważyła, że w przeciągu roku nie zrobiono absolutnie nic, żeby przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, a światowe emisje gazów cieplarnianych po raz kolejny się zwiększyły.

Spotkanie z Gretą potwierdzili polscy górnicy, którzy zamieścili na Facebooku zdjęcia z wydarzenia.

Nastolatka traktowana jest przez branżę górniczą jako wróg, na ostrą reakcję związków nie trzeba więc było czekać. Spotkanie zostało określone jako „przejaw megalomanii i głupoty”, padły także oskarżenia o zdradę Polski.

Polska bardzo niechętnie myśli o uniezależnieniu gospodarki od węgla, mimo że pokłady w polskich kopalniach są już tylko niskiej jakości, a elektrownie używają miliony ton tego surowca importowanego z Rosji.

Zobacz także: „No i Ch*j” - polscy naukowcy podsumowali rządową strategię walki ze zmianami klimatycznymi