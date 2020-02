Im więcej trąbisz, tym dłużej czekasz na czerwonym. Policjanci z radością trollują kierowców [WIDEO]

Spotkanie z ruchem drogowym w krajach azjatyckich dla przyzwyczajonych do uporządkowanych europejskich dróg jest zawsze olbrzymim szokiem. Tamtejsi kierowcy sugerują się przepisami w znacznie mniejszym stopniu, niż robią to Europejczycy, a nieodłącznym elementem podróży jest informowanie innych o swojej obecności za pomocą klaksonu.

Bywa to uciążliwe nawet dla osób, które przyzwyczajone są do tego zwyczaju. Szczególnie we znaki daje się trąbienie podczas czekania na zmianę świateł, gdy kierowcy widzący zbliżający się do zera licznik trąbiąc dają wyraz swojemu zniecierpliwieniu.

Policjanci ze stolicy Indii postanowili spróbować ucywilizować kierowców, jednocześnie ich srogo ich trollując. Do znajdujących się w kluczowych miejscach Bombaju sygnalizatorów podłączono decybelomierz, a cykl świateł był resetowany, jeśli dźwięk klaksonów przekraczał 85 decybeli.

Światła reagujące na klaksony. Im głośniejsze trąbienie, tym dłużej trzeba czekać

Policjanci przygotowali film prezentujący przebieg eksperymentu i reakcje zarówno kierowców, jak funkcjonariuszy. Ci ostatni, jak można zobaczyć, byli z siebie wyjątkowo dumni.

Instalacja rozstawiana jest testowo w różnych miejscach miasta. Nie wiadomo jeszcze, czy system trafi do użytku na stałe, czy też jest to raczej jednorazowa akcja, dzięki której policjanci mają sporo zabawy.

