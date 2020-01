Inwazja ekodziałaczy na salon samochodowy w Brukseli. Oblewali samochody sztuczną krwią

Skutki globalnego ocieplenia coraz mocniej dają się we znaki na całym świecie. Pożary, które szalały w Australii od września 2019 roku, wynikają z suszy, jakie panowały na tym kontynencie, a temperatura w najbliższej przyszłości ma jeszcze rosnąć.

Jednym z czynników przyczyniających się do katastrofy klimatycznej przez emitowanie gazów cieplarnianych jest transport. Samochody o sinikach spalinowych mają znaczny wkład w globalne ocieplenie.

Działacze Extinction Rebellion uważają, że nie ma już czasu do stracenia i jeśli chcemy uratować nasz świat, działać należy nie za rok czy dwa, lecz natychmiast. Pokazuje to inwazja na salon samochodowy w Brukseli, jednak z największych akcji organizacji.

Extinction Rebellion na salonie samochodowym w Brukseli. Sztuczna krew i zniszczone auta

Aktywiści działali na kilka różnych sposobów. Część z nich skandowała hasła na ternie salonu, inni przykuwali się do kierownic samochodów i wypisywali na ich szybach hasła wzywające do natychmiastowego porzucenia idei samochodu jako osobistego środka transportu. Dochodziło także do inscenizacji „wymierania”, podczas których nie szczędzono sztucznej krwi.

Na stronie organizacji pojawiło się wytłumaczenie, dlaczego doszło do takiej akcji:

" Przemysł samochodowy nie znajdzie rozwiązań dotyczących mobilności i ekologii. Jeśli naprawdę chce być częścią rozwiązania problemów klimatycznego i ekologicznego kryzysu, powinni robić co tylko w ich mocy we wspomaganiu fundamentalnych zmian w transporcie. Nowe, duże samochody dla użytkowników indywidualnych, zasilane benzyną, elektrycznością lub innymi rodzajami energii muszą przestać być symbolem wolności i statusu społecznego; tak naprawdę są tylko kulą u łańcucha, który nie pozwala nam iść naprzód. "

Wiele kontrowersji wzbudziła decyzja służb antyterrorystycznych w Wielkiej Brytanii, które w podręczniku o organizacjach ekstremistycznych zawarły informacje na temat Extinction Rebellion, Greenpeace czy PETY.

Zobacz także: Greenpeace i PETA wśród organizacji terrorystycznych wymienionych w brytyjskim dokumencie