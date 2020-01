Jurek Owsiak pozwał TVP za materiał sugerujący, że WOŚP kradnie pieniądze

Polacy po raz kolejny mają ogromny powód do świętowania. Wszystko wskazuje na to, że 28. Finał Wielkiej Orkiestry zakończy się kolejnym rekordowym wynikiem, co pozwoli na zakup nowoczesnego sprzęty dla polskich szpitali.

Zadeklarowane kwoty wpłat sięgają już 115 mln zł, a wciąż trwają jeszcze na przykład aukcje internetowe, na których toczą się zacięte boje o najciekawsze wystawione dobra. Rekordziści zadeklarowali już ponad 100 000 zł.

Nie jest tajemnicą, że akcja Jurka Owsiaka nie podoba się obecnej władzy, która stara się zdyskredytować WOŚP i dyrygenta orkiestry w materiałach pokazywanych w TVP. Owsiak poinformował, że w związku z jednym z takich filmów podał telewizję publiczną do sądu.

Jurek Owsiak pozwał TVP. Telewizja sugerowała, że kradnie

Informacja o złożeniu pozwu została podana podczas krótkiego, wstępnego podsumowania 28. Finału.

Szef Orkiestry wyjawił podczas niej, że złożył pozew przeciwko TVP.

" Przypominacie sobie państwo, rok temu, mnie z plasteliny, kradnącego pieniądze? Właśnie sprawę podaliśmy do sądu. "

Jurek Owsiak miał na myśli niniejszą animację:

Podjęcie kroków prawnych zapowiadała także Hanna Gronkiewicz-Waltz. Szczegóły pozwu nie zostały podane, nie wiadomo więc, jakiego zadośćuczynienia będzie oczekiwał Owsiak.

