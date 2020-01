Kiedy kończy się dekada? W 2020 czy 2021 roku?

Nowy Rok to zazwyczaj okazja do spojrzenia wstecz i przypomnienia sobie, co dobrego spotkało nas przez ostatnie 12 miesięcy. Gdy jednak data zmienia się z 2019 na 2020 rok, wspomina się całe ostatnie 10 lat.

Mogą to być najlepsze filmy, najlepsze płyty czy najlepsze koncerty – takie, do których z przyjemnością wraca się pamięcią i jakie chciałoby się przeżyć w przyszłości.

Kwestią otwartą jest jednak pytanie, czy rzeczywiście wraz z 1 stycznia 2020 rozpoczęła się nowa dekada, czy też może trzeba jednak ze świętowaniem poczekać do 1 stycznia 2021.

Jakie jest wasze zdanie?

Kiedy kończy się dekada?

Kiedy kończy się dekada?

Druga dekada XXI wieku rozpoczęła się 1 stycznia 2011 roku i zakończy 31 grudnia 2020. Wynika to z prostego faktu, że liczenie zaczynamy od „1”, a nie od „0” – chyba, że jesteście programistami.

Trzecia dekada XXI wieku rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i zakończy 31 grudnia 2030. Twierdzenie, że dekada rozpoczyna się i kończy rok wcześniej jest błędem.

Podsumowania dekady nie są jednak do końca błędne, jeśli chodzi o użycie słowa w tytule. Dekada to po prostu 10 lat (lub miesięcy, tygodni, dni) i może oznaczać dowolnie wybrany okres czasu. Jeśli jednak określenie zostało użyte jako podsumowanie lat 2010-2020 jako dekady XXI wieku, oznacza to wpadkę autora.

